Cazzu deja a un lado a Nodal y anuncia “nuevos comienzos” junto a su hija

Christian Nodal y Cazzu han acaparado titulares desde que anunciaron su separación definitiva en redes sociales, luego de dos años de relación y una hija en común.

Diversas especulaciones han surgido con respecto a los motivos por los que terminaron su romance. En TVNotas hablamos con un amigo cercano a la expareja y nos dijo que la relación habría terminado debido a que Nodal es “ojo alegre” y fue infiel a la rapera. Sin embargo, ninguno de los dos ha salido a aclarar dichos rumores de infidelidad.

En las redes siguen tachando a Christian Nodal de irresponsable al tomar la decisión de terminar su relación con Cazzu, incluso, cuando se convirtieron en padres de una bebé.

Christian Nodal defiende a familia de Cazzu tras ataques en redes

Cabe señalar, que recientemente Christian rompió el silencio y salió defender a Cazzu, así como a sus familiares de los ataques que han recibido debido a las fuertes teorías de que la hermana de la rapera tuvo algo que ver con el hurto millonario que sufrió el cantante en su casa de Argentina.

“Les pido por favor que paren con el 0d10 hacia la familia de Julieta (nombre real de Cazzu). A la prensa, que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina”, expresó a través de su cuenta oficial de Instagram.

Agregó: “Están dañando a buenas personas, que amo, respeto y no merecen este dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la v10l3nc1a ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”.

Cazzu ¿abandona su casa con Nodal?

Cazzu no se ha pronunciado respecto a las polémicas teorías en redes sociales. Incluso, dejó claro que estaría buscando un “nuevo comienzo” tras su ruptura con el mexicano.

La famosa se ha mostrado en redes serena y enfocada en su carrera, así como en su hija. Por esta razón, habría tomado la contundente decisión de buscar un nuevo hogar para empezar de cero con su pequeña.

Recordemos que Christian Nodal y Cazzu revelaron en diversas entrevistas que vivían juntos en una lujosa casa en Argentina, alejada de la ciudad.

Ahora, ‘la Jefa’ habría dejado atrás ese lugar para llevar a cabo su maternidad en un nuevo hogar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la rapera compartió una historia en la que se le puede ver a ella cargando a su hija en una habitación blanca que integró adornos y muebles infantiles.

Lo anterior aunado a un corto, pero emotivo mensaje que acompañó con un emoji de corazón rojo vendado.

“Nuevos comienzos”. Cazzu

Esta fotografía habría destapado que la joven decidió salir de la casa en la que vivía con Nodal. Sin embargo, no se ha revelado más información respecto a la custodia de la bebé que Cazzu y Christian tienen en común.

