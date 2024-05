Mario Bezares despotrica contra Diego Boneta tras el estreno de ‘¿Quién lo mató?’: “¿Cuál es tu hambre?”

El nuevo lanzamiento de Prime Video, ‘¿Quién lo mató?’, ha causado mucha controversia. La serie inspirada en los eventos sobre el día del deceso de Paco Stanley y las perspectivas de distintos participantes ha generado mucho descontento entre quienes son mencionados.

Uno de ellos es Mario Bezares, quien hace poco había lanzado un comunicado exigiendo que la plataforma detuviera su estreno, pues, además de que el uso de su imagen y la de su esposa Brenda no está autorizado, siente que el proyecto es “revictimizante”.

Recordemos que Bezares, socio y gran amigo de Paco Stanley, estuvo en prisión como uno de los sospechosos principales por su supuesta participación en el ataque que acabó con la vida del conductor en junio de 1999. Incluso, durante todo el juicio estuvo privado de su libertad, pero después fue liberado por falta de pruebas.

Luis Gerardo Méndez en la serie sobre Paco Stanley / Facebook: Amazon Prime Video

Mario Bezares arremete contra Diego Boneta

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Inés Moreno, el comediante afirmó que ninguno de los actores que participan en ‘¿Quién lo mató?’ lo “conoce realmente” y nadie, ni siquiera el director, lo contactó para conocer su versión de la historia.

“No me conocen. Todos los actores que participan, yo no los conozco. Nunca he cruzado palabra con ellos, ni con el director ni con nadie”, expresó.

Si bien el personaje de Mario es personificado por Luis Gerardo Méndez, afirmó estar sumamente decepcionado con la actuación de Diego Boneta, quien encarna a Jorge, uno de los presentes en el ataque contra Paco y quien, en la serie, convirtió a Mario en el sospechoso principal, tras sus declaraciones.

“Ahora, este Diego Boneta, de haber representado a Luis Miguel en una serie exitosa, ahora interpreta a Jorge Gil. ¿Cuál es tu hambre, papá? Espérame, qué decepción, caray. ¿Estás necesitado y quieres ganar lana con eso?” Mario Bezares

Para finalizar, manifestó que, para él, la serie solo “está tratando de lucrar con el dolor de una persona, de una familia y de varias familias”.

Internautas reaccionan a las palabras de Mario Bezares en contra de Diego Boneta

Las declaraciones de Mario Bezares en contra de Diego Boneta no pasaron desapercibidas en redes sociales y la gran mayoría de los internautas no dudaron en defender al famoso actor y cantante.

“Diego Boneta en Cannes, cenando en los mejores restaurantes y le dice: ‘¿Cuál es tu hambre?’”, “La verdad a mí me sorprendió mucho la actuación de Diego, súper diferente a interpretar a Luis Miguel”, “A todos los actores los contrataron. No es nada personal”, “Diego Boneta se ganó los aplausos con esta interpretación”, señalaron algunos comentarios.

Hasta el momento, Diego Boneta no se ha pronunciado sobre lo dicho por Mario Bezares. Sin embargo, se ha mostrado muy orgulloso de su participación en la serie.

