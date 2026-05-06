Amigo de Kim Shantal la defiende tras su supuesta infidelidad a su novio en La mansión VIP: “Qué lástima”

El ingreso de Kim Shantal a ‘La mansión VIP’ ha dado mucho de qué hablar. La influencer se reencontró con su ex, ‘Suavecito’, y los fans han notado una cierta cercanía entre ellos. Incluso, se especula que presuntamente se besaron en el ‘respiradero’, una zona en la que no hay cámaras y donde los habitantes acostumbran ir a fumar.

La polémica surge por el hecho de que ambos tienen pareja. La exparticipante de ‘La granja VIP’ estaba saliendo con Lalo Oconner, mientras que el creador de contenido tiene una relación seria con Queen Buenrostro.

Si bien Buenrostro ha dejado ver que, sin importar lo ocurrido, sigue apoyando a su novio, Lalo declaró, entre otras cosas, que se sentía muy decepcionado de Kim y que ya no quería saber nada de ella. En medio de todo esto, se viralizó el mensaje de un amigo de Shantal en el que la defiende y arremete contra su aparente exnovio. Te contamos los detalles.

Kim Shantal y su novio / Redes sociales

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¿Novio de Kim Shantal la terminó por culpa de Suavecito?

En una entrevista reciente para Gabo Cuevas, el ahora exnovio de Kim Shantal se dijo muy triste por las cosas que han pasado con la influencer y Suavecito dentro de ‘La mansión VIP’. Y es que, si bien aclaró que nunca había sentido celos de él, considera que algunas acciones cruzaron la línea.

“Lo que me causa son sus acciones. Uno que está en el pe… de los realities, sabe cómo funciona eso. El detalle es que el viernes, pues, tomaron y todos sabemos, ¿no? A mí me confirmaron que sí se besó con él. No fueron los clips que todo mundo vio. Nadie me cuenta”, expresó.

Admitió sentirse muy lastimado, pues sigue muy enamorado de ella. No obstante, dejó claro que ya no quiere saber nada más de ella.

“Yo la quería ver mejor. Yo me sentía sumamente orgulloso. Es un caos pensar en todo lo que se avecina. Me metieron en esta situación. Siempre me mantuve al margen, pero ya no es momento. No me interesa pensar, pero, si te soy sincero, el mensaje es muy claro y ya está”, manifestó.

Y añadió: “Éramos muy unidos. Hacíamos las cosas juntos. Me gustaba estar juntos, casi la vida de casados. Entiendo que todos podemos fallar, pero bueno”.

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¿Qué dijo el amigo de Kim Shantal frente a la polémica por ‘La mansión VIP’?

A través de redes sociales, ha comenzado a circular un mensaje que, según se dice, fue compartido por un amigo de Kim Shantal. En dicho texto, justifica las acciones con ‘Suavecito’ diciendo que es parte del “show”.

También se dijo muy triste por la manera en la que “ciertas personas” salen a hablar mal de ella, sin entender que, aparentemente, todo sería planeado.

“Shantal, yo sé que no vas a ver esto porque estás trabajando, pero solo quiero que sepas que tú sabes lo que haces; por eso eres chica reality: es tu trabajo para sacar adelante a tu familia. Qué lástima que quien se supone que te conoce te esté tirando mi…”. Presunto amigo de Kim Shantal

Aunque se desconoce quién es el autor del mensaje, ya causó revuelo en redes sociales. La gran mayoría ha criticado a Kim por sus acciones, afirmando que le habría sido infiel a su novio.

Kim Shantal y su novio / Redes sociales

¿Cómo fue la historia entre Kim Shantal y Lalo Oconner?

Lalo Oconner y Kim Shantal comenzaron una relación aproximadamente en 2025. A través de redes sociales, han compartido momentos en los que se les puede observar muy felices y enamorados. Incluso simularon una boda.

En diversas ocasiones, expresaron su deseo de formalizar su romance. Hasta antes de ‘La mansión VIP’, siempre se mostraron muy unidos. Él fue su principal apoyo cuando participó en el ‘Supernova Génesis’.

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