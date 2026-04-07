Kim Shantal se pronuncia ante la detención del ‘Patrón’ por supuesta violencia a su esposa, ¿lo defendió?

La semana comenzó con controversia por la detención de Alberto del Río ‘el Patrón’. Según reportes preliminares, fue arrestado en San Luis Potosí tras presuntamente haber agredido a su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero.

Las reacciones, tanto de internautas como de ciertas celebridades, no se han hecho esperar. Entre las que no dudaron en dar su punto de vista se encuentra Kim Shantal, quien fue su gran amiga durante su tiempo en ‘La granja VIP’. ¿Lo defendió? Esto fue lo que dijo.

Kim Shantal / Redes sociales

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¿Cómo fue la detención de Alberto del Río ‘el Patrón’?

De acuerdo con lo informado por diversos medios, Alberto del Río ‘el Patrón’ fue detenido el pasado 6 de abril en San Luis Potosí. Su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero, llamó al 911 tras sufrir lesiones en el rostro y brazos.

Cuando la policia llegó al escena, habría constatado las heridas de la denunciante, quien fue puesta bajo resguardo médico y legal. En tanto que el luchador fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Hasta donde se sabe, sigue arrestado.

Recientemente, el periodista Gabo Cuevas leyó un mensaje que le mandó una mujer que se dice cercana a la pareja. Según el testimonio de esta amiga, los maltratos hacia Mary Carmen venían ocurriendo desde el año pasado.

Presuntamente, Alberto celaba continuamente a su esposa, llegando a lastimarla con tal de impedir que hiciera ciclismo con sus amigos, principalmente con Dan Noyola, exparticipante de Exatlón. La amiga también dijo que, presuntamente, Rodríguez Lucero sentía que su vida estaba en peligro.

Hasta el momento, ni el equipo de Alberto ni Mary Carmen han hecho algún tipo de pronunciamiento ante esto. En tanto que una presentadora de ‘Dulce y picosito’ señaló que, supuestamente, la mujer intentó contactarla hace un mes para pedirle ayuda por toda esta situación.

Esposa de Alberto del Río ‘el Patrón’ / Redes sociales

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Así reaccionó Kim Shantal ante la detención de ‘el Patrón’

Mucha gente esperaba la reacción de Kim Shantal ante la detención de ‘el Patrón’. Esto, debido a la gran amistad que formaron durante su estancia en ‘La granja VIP’. En aquel entonces, la influencer no dudaba en defenderlo de las agresiones de Alfredo Adame.

En un encuentro reciente con la prensa, Shantal no solo dejó claro que no lo apoyaba en esta situación, sino que también expresó su deseo de que se hiciera justicia y el luchador pagara por sus actos.

“Nos da mucha tristeza porque yo no lo tenía en ese concepto. Creo que es algo que no se puede justificar. Él va a obtener lo que se merece y, de alguna u otra manera, eso no va a dejar que deje de lado como todo lo bonito que vivimos, pues ojalá sí obtenga como ayuda psicológica y pueda solucionar todo eso porque qué feo” Kim Shantal

Cuando se le mencionó que la esposa de Alberto había pedido ayuda semanas atrás, la creadora de contenido reiteró que la violencia hacia la mujer “no se puede justificar” y recalcó que, pese a la amistad que formaron en el pasado, no se solidariza con él en esta clase de acciones.

“No conozco nada sobre su vida íntima. Las veces que nos hemos hablado, yo miraba una relación tan estable entre ellos, con mucho amor. Uno no sabe lo que pasa de la puerta para adentro. Espero que se solucione. No puedo defenderlo. Es una persona que quiero, pero siempre voy a estar del lado de la mujer”, concluyó.

¿Quién es Kim Shantal?

Kimberly Shantal Adame, mejor conocida solo como Kim Shantal , es una influencer y modelo mexicana.

Tiene 30 años.

Comenzó su carrera en el canal de Badadum, con el tiempo se salió e inició su propio contenido en redes sociales.

Se le ha visto en varios realities como ‘La venganza de los ex VIP’ y ‘Los 50’.

Hace algunos meses, estuvo en ‘La granja VIP’, quedando como una de las finalistas.

Se describe a sí misma como una persona en constante evolución y maduración.

Próximamente se le verá en el ‘Supernova Génesis’, como la rival de Lupita Villalobos.

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