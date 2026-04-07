¿La esposa de Alberto ‘el Patrón’ reacciona a detención del luchador?: “Hay luchas que no se pueden ganar”

¿Mary Carmen Rodríguez Lucero reaccionó a la detención de su esposo Alberto del Río, conocido como ‘el Patrón’? La ciclista publicó un mensaje en medio de la polémica que enfrenta el luchador tras su captura por presunta violencia, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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Mary Carmen Rodríguez es la esposa de Alberto ‘el Patrón’. / Redes sociales

¿Por qué detuvieron al luchador Alberto ‘el Patrón’?

La saga dio a conocer que el luchador y exparticipante de La granja VIP, ‘el Patrón', fue detenido tras una presunta agresión contra su pareja cometida en un fraccionamiento de San Luis Potosí, luego de que la mujer solicitó ayuda al número de emergencias 911.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al domicilio se dieron cuenta de que había una mujer con lesiones visibles en el cuerpo y posteriormente llevaron a cabo la detención de Alberto del Río. No obstante, hasta el momento las autoridades locales no han dado más información respecto a la captura del luchador.

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Alberto del Río detenido en San Luis Potosí. / La saga

¿Qué dijo la esposa de Alberto ‘el Patrón’ sobre la captura del luchador?

Mary Carmen Rodríguez Lucero no reaccionó todavía a la detención de Alberto ‘el Patrón’, sin embargo, los usuarios de redes sociales retomaron una publicación que la ciclista hizo el pasado 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

“Así sencilla, sin maquillaje, sin producción, sin otra luz más que la del sol. Así la vida te recuerda, que si no estas ahí para ti, los demás tomarán tu energía, tus dones, tu empatía, tu esfuerzo, tu corazón y tu luz. Regalarlo a cualquiera es un desperdicio, pero cuando lo haces con un propósito, con fe, creyendo civilmente y sin temor a equivocarte en que la construcción de tu proyecto será aún más grande; tomas el riesgo y avanzas y no escuchas y no te rindes, porque conoces el camino y sabes que siempre habrá obstáculos y personas odiando tu evolución”. Mary Carmen Rodríguez Lucero.

Rodríguez Lucero destacó que el proyecto de vida es un trabajo en equipo que también depende del “tú caes, yo te levanto; yo caigo, tú me levantas. cuando tu propio equipo es el que te derriba, ya no hay nada que hacer, hay luchas que no se pueden ganar y es ahí donde debes recoger toda tu fuerza, tu valentía y tu valor; y retirarte y regresar al camino de ti”.

"¿Fácil? Pues no, no es nada fácil, porque cuesta dejar atrás los sueños, los momentos, los planes, los hijos , pero ya has estado en este recorrido y sabes que Dios todo lo acomoda, que habrá algunos días más difíciles que otros, pero que lo que viene será siempre aún mejor. Yo confío en ti”, destacó la ciclista.

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Última publicación de Mary Carmen Rodríguez, esposa de ‘el Patrón’. / Redes sociales

¿Quién es Mary Carmen Rodríguez, esposa de Alberto ‘el Patrón’?

Mary Carmen Rodríguez Lucero es una ciclista de alto rendimiento originaria de San Luis Potosí, de 41 años de edad, conocida también por ser la esposa de Alberto ‘el Patrón'. Además de su trayectoria en el deporte, es madre de dos hijos, con quienes comparte parte de su vida cotidiana fuera del ámbito competitivo.

A través de sus redes sociales, muestra momentos en familia y aspectos de sus rutinas de ejercicio, así como actividades relacionadas con su disciplina. En ese mismo espacio, también expresó su apoyo a su esposo durante su participación en La granja VIP 2025, donde siguió de cerca su desempeño dentro del reality.

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