Exfutbolista del América es acusado de violencia por su esposa tras presunta infidelidad, ¿de quién se trata?

Durante la tarde del 19 de mayo comenzó a circular en redes sociales la acusación de violencia contra el exfutbolista Luis Fuentes, quien actualmente es director deportivo de América femenil. Por medio de diversas páginas de X dedicadas al espectáculo se difundió el video en que la exesposa hace la señal de auxilio.

Luis Fuentes enfrenta acusaciones en su contra. / IG: @luis_fuentes86

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¿Cómo surgió la acusación contra el exfutbolista del América, Luis Fuentes?

Luis Fuentes comenzó a acaparar la atención de redes luego de que el periodista José Luis Morales retomara la información que estaba circulando y explicara que todo surgió a raíz de un video publicado en TikTok, donde presuntamente la exesposa hace una señal de auxilio y etiqueta a diferentes personalidades y televisoras.

“El exfutbolista Luis Fuentes, hoy director deportivo del Club América Femenil, está acusado de haberle sido infiel a su esposa”, se lee al inicio de la publicación; posteriormente, se detalla que: “La exesposa hizo la señal de ayuda por violencia en TikTok”.

Desde que se dio a conocer la información, diversos usuarios mencionaron su descontento con que se difunda información que aún no ha sido confirmada; sin embargo, el caso sigue adquiriendo notoriedad en medio del silencio del exfutbolista.

El exfutbolista Luis Fuentes, hoy director deportivo del Club America Femenil, está acusado de haberle sido infiel a su esposa.



En historias, la exesposa hizo la señal de ayuda por violencia en TikTok, mencionando a Emilio Azcárraga y Televisa en su publicación! #JLMNoticias… pic.twitter.com/60P8FFJzrg — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 19, 2026

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¿Existen acciones legales emprendidas contra el exfutbolista del América, Luis Fuentes?

Por ahora, se desconoce que la exesposa del director deportivo Luis Fuentes haya iniciado un proceso legal. Pero diversas publicaciones señalan que sus acusaciones surgen tan solo unos días después de que se destapó su presunta infidelidad.

Por el momento, Luis Fuentes no se ha pronunciado al respecto; mientras tanto, las felicitaciones tras el triunfo en América Femenil siguen inundando las redes sociales. De igual forma, su esposa tampoco ha dado a conocer más detalles.

“No puedo estar más agradecido con esta nueva etapa en mi carrera. Gracias a todas las jugadoras por tanta entrega”, escribió Luis Fuentes tras el triunfo de América Femenil.

Luis Fuentes agradece triunfo de América femenil. / Redes sociales

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¿Quién es Luis Fuentes, exjugador del América y Pumas que es acusado de violencia?

Luis Fernando Fuentes Vergas es un exjugador de América y Pumas que se incorporó como director deportivo de América femenil

es un exjugador de que se incorporó como Su amplio profesionalismo, compromiso y experiencia fueron características que lo llevaron a ser un elemento clave en el club América femenil.

Tras su reciente triunfo, comenzó a surgir la idea de que se convierta en director de equipo varonil, una decisión que tendrá que ser analizada.

Cabe recordar que en su paso como jugador del América, logró conseguir 2 títulos de la Liga MX, uno en la Apertura 2023 y otro en la Clausura 2024.

Luis Fuentes no ha dado declaraciones sobre acusaciones en su contra. / Redes sociales

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