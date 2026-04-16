‘Zague’ confirma buena relación con Paola Rojas, su exesposa; revela detalles: ¿Se reconcilian? “Con amor”

El exfutbolista y comentarista Luis Roberto Alves ‘Zague’, rompió el silencio sobre las recientes declaraciones de Paola Rojas, su exesposa, quien aseguró tener una muy buena relación con él. Derivado de esto, hasta rumores de reconciliación surgieron. ¿Qué dijo?

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¿Qué dijo Paola Rojas sobre su relación con ‘Zague’, su exesposo?

A pesar del gran escándalo que se armó entre ‘Zague’ y Paola Rojas durante su divorcio, la conductora habló para TVNotas y nos contó que, más allá de ese oscuro momento, sorprendentemente tiene una muy buena relación con el exfutbolista.

Hay que agradecer a las personas con las que compartiste una etapa de la vida. (...) Lo sano es poder agradecer y llevarte bien con esa persona. Me la paso mejor sin líos, sin enemigos y sin rencores. Paola Rojas

Durante mucho tiempo Paola era señalada por presuntamente tener problemas derivados de su separación, pero su nueva faceta como conferencista la ha ayudado a poder aprender y estar vigente.

Sus hijos son la razón por la que ambos mantienen el vínculo sano y sin rencores: “ Me da angustia ver que no pueden sortear eso. Los lastimados son los hijos ”, señaló.

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Paola Rojas / Redes sociales

¿Qué dijo ‘Zague’ sobre su buena relación con Paola Rojas y de una reconciliación?

Las declaraciones de Paola Rojas sobre su relación con ‘Zague’ han sorprendido, y en un encuentro con la prensa, el ahora analista de TV Azteca fue cuestionado sobre la veracidad de lo dicho por la conductora, a lo que él respondió: “ Es la verdad, es la realidad. Me da mucho gusto, pero siempre fue así ”, dijo.

Por otra parte, también le preguntaron sobre la manera en la que ambos dejaron atrás el escándalo para poder seguir adelante y llevarse bien:

No hay ningún tema por el cual pelearse ni por el estilo, somos gente madura, somos gente civilizada, somos gente exitosa, con amor, y sobre todo hay dos amores que nos unen y nos van a unir toda la vida, son nuestros dos hijos. Zague

Hizo hincapié en sus hijos, quienes asegura están creciendo rápidamente y de manera sana. Por otro lado, reiteró que su buena relación con Paola va para largo: “ Mi relación con Paola es fantástica y así será siempre ”, puntualizó.

Fuera de los rumores de una posible reconciliación, todo se resume a un gran vínculo entre padres de dos hijos, interesados en verlos crecer felices y contentos.

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¿Cuál es la trayectoria de Luis Roberto Alves ‘Zague’?

Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido como Zague, es un exfutbolista y comentarista deportivo mexicano, considerado uno de los delanteros más icónicos del fútbol nacional.

Zague debutó como profesional en 1985 con el Club América, equipo con el que construiría una carrera histórica, pues además de ganar varios títulos de liga, está en la lista de mayores goleadores del equipo azulcrema.

Zague fue seleccionado nacional y jugó la copa mundial de 1998 en Francia, y a inicios de los 2000’s dejó oficialmente el terreno de juego.

Tras su retiro, Zague incursionó en la televisión como analista deportivo, formando parte de ESPN en un primer acercamiento, para posteriormente debutar en TV Azteca, televisora donde se ha mantenido los últimos años.

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