Zague y Paola Rojas: Tras escandaloso divorcio, la periodista revela cómo es su relación, ¡impresionanti!

Actualmente, pese a lo controversial de su divorcio, Paola Rojas mantiene buena relación con el exfutbolista Luis Roberto Alves ‘Zague’. “Me cuesta mucho entender cuando detecto a esas parejas que nunca logran sobreponerse a un rompimiento y anteponen el odio sobre el amor a ellos mismos, a los hijos y a su camino. Me da angustia ver que no pueden sortear eso. Los lastimados son los hijos”.

Luis Roberto Alves ‘Zague’ / Redes sociales

¿Por qué Paola Rojas tiene una buena relación con su exesposo, ‘Zague’?

Paola Rojas, exesposa de ‘Zague’, nos comentó: “Hay que agradecer a las personas con las que compartiste una etapa de la vida. Yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido. Lo sano es poder agradecer y llevarte bien con esa persona. Me la paso mejor sin líos, sin enemigos y sin rencores. Ya es suficiente con procesar todo lo que me toca informar, como para hacer de mi vida algo espantoso”.

Nos habla de su faceta de mamá, al lado de sus mellizos, Leonardo y Paulo. Ambos están en la adolescencia y ella los educa con el ejemplo: “No tengo que decirles que es buena idea ser trabajador, cuando siempre me han visto hacerlo y dar lo mejor de mí. No tengo que enseñarles a perdonar más que haciéndolo. Debo educar de forma divertida, porque, si no, cada cosa que les digo parecería un sermón y utilizo el amor como aliado”.

Paola se define como una mamá jovial, que practica deportes y retos físicos grandes. “Me gusta bucear, el rafting y nos encanta viajar. Se me acabó la pubertad, pero con esta energía me subo al techo (ríe)”.

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Paola Rojas junto a sus hijos / Cortesía de la entrevistada, redes y archivo TVNotas / Contamos con el permiso para publicar a los menores

¿En qué proyectos participa actualmente Paola Rojas?

Además de conducir un noticiero y actuar en una obra de teatro, ahora Paola Rojas también será conferencista: “Soy una mujer curiosa e inquieta. Esta es la clave en mis conferencias. Digo que hay que atreverse a hacer cosas nuevas. Te obliga a aprender, a estar vigente. Da seguridad. El mundo está cambiando a una velocidad brutal, y a quien no se anime, le pasará por encima la IA”.

El próximo 17 de abril estará en el teatro Centenario Coyoacán, donde compartirá sus experiencias junto con Carla Estrada, Gerardo Quiróz, Jessie Cervantes y Mario Filio, en una masterclass: “Hablaré sobre periodismo y televisión. Cada uno tiene su tema. Haremos dinámicas para atender las preguntas e interactuar con la gente”.

Sobre qué le gusta más, si la actuación o la comunicación, dijo: “Me gusta todo. Tengo más entusiasmo que tiempo. Lo que me gusta es informar. Actuar lo soñé de chiquita y tomé algunas clases de actuación. En la escuela hacía teatro. Soy una eterna alumna agradecida con mis maestros, como Angélica Aragón (con quien trabaja en Las leonas). He tenido maestros en todo lo que hago, pero también me tocó dar clases de periodismo”.

Para concluir, reflexionó: “Aprendes a caminar, caminando, a vivir mejor equivocándote. Los obstáculos y rompimientos son aprendizaje. Te forman y hacen fuerte. Tú decides qué hacer con cada golpe, si lo conviertes en aprendizaje o te resulta más cómodo ser víctima”.

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Paola Rojas se estrenará como conferencista / Cortesía de la entrevistada, redes y archivo TVNotas

¿Cuál es la trayectoria de Paola Rojas?

Es periodista y conductora, tanto en radio como en televisión.

Estudió la licenciatura en Ciencias de la comunicación, en la UNAM.

Tiene una maestría en Filosofía.

Inició su carrera en la radiodifusora Vox FM, en Detrás de la noticia.

Participó en El cristal con que se mira , con Victor Trujillo (2003).

, con Victor Trujillo (2003). Fue conductora de Al aire con Paola .

Forma parte de Netas divinas .

. Ha sido presentadora de programas de radio como La talacha y A las tres en Radio Fórmula.

y en Radio Fórmula. Es la voz de ¿Quién es la máscara?

Desde 2024 conduce el noticiario Pisa y corre, en Grupo Imagen.

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