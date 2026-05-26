¿Imelda Tuñón se reconcilia con Maribel Guardia? Dice estar “fastidiada” de los problemas y lanza anuncio: VIDEO

Desde hace más de un año, Imelda Tuñón y su exsuegra, Maribel Guardia, se han visto involucradas en una guerra de dimes y diretes. Han existido muchos conflictos entre ellas; desde asuntos relacionados con la herencia del fallecido Julián Figueroa hasta los cuidados del hijo de Tuñón.

Por ello, sorprendió a todos que la propia Imelda confesara estar “harta” de los problemas. ¿Será que busca reconciliarse con la actriz? Este fue el importante anuncio que dio recientemente.

Imelda Tuñón / Redes sociales

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¿Cuál es el origen del pleito entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Hasta antes del 2025, Maribel Guardia e Imelda Tuñón tenían una excelente relación. Se apoyaron mutuamente cuando Julián Figueroa murió en 2023. La actriz permitió que su exnuera y su nieto vivieran con ella y todo parecía ir bien. Aquí te dejamos una cronología de los problemas que surgieron entre ambas:

Todo comienza a inicios de 2025. Maribel Guardia inicia un proceso legal contra Imelda Tuñón. Argumenta que su nieto se encuentra en peligro por la supuesta adicción de la joven a las sustancias.

Argumenta que su nieto se encuentra en peligro por la supuesta adicción de la joven a las sustancias. Imelda niega tener adicciones, pero aún así le quitan a su hijo por poco más de un mes.

La joven recupera al menor y afirma que su relación con Guardia está más que rota.

Maribel dice que ya no luchará más por el menor. Imelda la acusa de querer quitarle la custodia.

Sale a la luz el testamento de Julián Figueroa que nombra a su hijo como heredero universal. Imelda sostiene que es apócrifo e inicia un proceso legal para impugnarlo.

Imelda hace una serie de declaraciones que ponen en duda la verdadera causa de muerte de Julián Figueroa.

Se filtra un audio de Imelda diciendo que, presuntamente, José Manuel Figueroa abusó de Julián Figueroa.

Hace algunos días, Maribel Guardia quedó relegada de su papel como tutora legal del menor. Su lugar es ocupado por Addis Tuñón, presentadora del programa de espectáculos ‘De primera mano’ y familiar de Imelda.

Maribel Guardia / Redes sociales

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Imelda Tuñón habla sobre sus polémicas con Maribel Guardia, ¿se reconcilian?

En una reciente entrevista para el periodista Ernesto Buitrón, Imelda Tuñón confesó que ya está cansada de las polémicas que la relacionan con Maribel Guardia. Dejó ver que intentará ya no estar involucrada en escándalos y simplemente continuar con su vida.

“Si yo ya me fastidié de hablar del tema, yo creo que ya todo el mundo se fastidió de hablar del tema. Son temas desgastantes y que ni siquiera he hablado yo. A la gente no la vas a convencer de algo. Sea yo, sea Maribel… es muy exhaustivo”. Imelda Tuñón

Señaló que su único interés es cuidar a su hijo, quien aún sigue lidiando con el duelo por el deceso de su papá: “Él no lo recuerda como lo recuerdan los adultos. Para los adultos fue una tragedia, 0adrísimo que le diga a todos sus amigos de: ‘Es que también este día cumple años mi papá’”, indicó.

Las declaraciones de Ime sugirieron que, si bien se alejará de la controversia, eso no significa que contemple una reconciliación con su exsuegra, algo que muchos usuarios lamentan.

“¡Me fastidio! Cómo la gente no se harta” 🙄: Imelda Tuñón confiesa que ya está cansada de los comentarios sobre la polémica con Maribel Guardia. 💥 #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/TSFkKSqYlP — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 26, 2026

¿Imelda Tuñón tiene novio?

Durante la conversación, Imelda Tuñón confirmó que ya tiene nuevo novio. No quiso revelar su identidad o cómo se llevaría con su hijo. No obstante, sostuvo que es muy feliz.

“Yo te puedo decir que sí (tengo novio), pero ya no puedo hablar más de mi vida personal. Estoy bastante feliz”, manifestó.

También reiteró que ahora está en otra etapa de su vida: “Yo salgo una vez cada como dos semanas. Y salgo a cosas de eventos que tengo, ¿no? Como artista y ya. Entonces, también le pido mucho a la gente respeto porque estoy construyendo la carrera y estoy manteniendo a un niño de nueve años”, resaltó.

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