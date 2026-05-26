Alex Fernández tuvo una intensa plática con Julián Figueroa en sus últimos momentos de vida: “Fue tan impactante”

En medio del inesperado giro que dio la batalla legal entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia, el cantante Alex Fernández reveló que fue una de las personas que habló con el hijo de Joan Sebastian en sus últimos momentos de vida.

Las declaraciones del nieto de Vicente Fernández ocurren luego de que se diera a conocer que Addis Tuñón es la nueva tutora del hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón. ¿Tomará un rumbo diferente la disputa legal tras su declaración?

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Julián Figueroa estuvo en contacto con Alex Fernández antes de su muerte. / Redes sociales

¿Por qué la batalla legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón volvió a tomar fuerza?

Después de meses de aparente “calma” entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, la disputa legal que protagonizan desde enero de 2025 dio un giro inesperado cuando Addis Tuñón informó que fue nombrada como la nueva tutriz del hijo de Julián Figueroa.

Según las declaraciones de la presentadora en el programa “De primera mano”, la decisión de sustituir a Maribel Guardia como tutora ocurrió por parte de un juez y no se trató de una decisión familiar. Pese a que la acción parece buscar salvaguardar el interés del menor, las distintas versiones entre los involucrados siguen generando tensión.

Por una parte, Addis Tuñón asegura que una de sus primeras acciones como tutriz será “pedir cuentas” a Maribel Guardia y Marco Chacón. Además, exige por la vía legal que Chacón sea destituido como albacea del menor. Mientras tanto, Maribel Guardia y su esposo aseguran que desde noviembre de 2025 pidieron su renuncia a dichos cargos, pero es Imelda Garza Tuñón quien sigue peleando la herencia a su propio hijo.

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Addis Tuñón es la nueva tutora del hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa. / Instagram

¿Qué dijo Alex Fernández sobre la muerte de Julián Figueroa tras las declaraciones de Addis Tuñón y Maribel Guardia?

En medio de las declaraciones cruzadas de Maribel Guardia e Imelda Tuñón, salen a la luz las recientes palabras de Alex Fernández sobre la muerte de Julián Figueroa, quien asegura haber sido una de las últimas personas que tuvo contacto con el cantante.

Durante un encuentro con la prensa, Alex Fernández reveló que un día antes de la muerte de Julián Figueroa, el joven intérprete se puso en contacto con él para hablarle sobre unas canciones, las cuales permanecieron por mucho tiempo ocultas, pero pronto podrían salir a la luz.

“Julián me contactó como un día antes de que falleciera, me dijo: ‘Oye, mira, Alex, tengo estas canciones’. Que le gustaría mucho que las grabara. Me las mandó por WhatsApp y otras fueron por Instagram. Fue tan impactante. Haz de cuenta que esa noche me mandó mensaje y todo, platicamos y todo. Al día siguiente me despierto y veo la foto de Julián en blanco y negro y una paloma; no me acuerdo, dije: ‘No puede ser. Acabo de hablar con él, es falso’”. Alex Fernández

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Alex Fernández se sincera sobre la muerte de Julián Figueroa. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasará con las canciones que Julián Figueroa le envió a Alex Fernández?

Tras el fallecimiento de Julián Figueroa, Alex Fernández no quiso hablar sobre las canciones, pero ahora que ya ha pasado un tiempo, y su mamá mantiene una relación cercana con Maribel Guardia, el proyecto con los sencillos del hijo de Joan Sebastian podría retomarse.

“Julián heredó el talento de su papá, definitivamente. Estamos viendo ese tema. Muy buenas las canciones que me mandó, por eso me da mucho gusto poder retomar ese tema”, explicó el integrante de la dinastía Fernández.

Hasta ahora, Alex Fernández no ha dado más detalles sobre las canciones de Julián Figueroa, pero se muestra entusiasmado ante la idea del proyecto y alejado de la polémica que rodea a Imela Tuñón, Maribel Guardia y Addis Tuñón.

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Así lo dijo Alex Fernández: