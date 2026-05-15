Alex Fernández reacciona al dueto de Ángela Aguilar y Vicente Fernández, lanza polémico comunicado: “

Una vez más, Ángela Aguilar se encuentra en el centro de la controversia, pero esta vez no es por su relación con Christian Nodal, sino por su colaboración junto a Vicente Fernández como parte de un dueto póstumo.

Fue el pasado 14 de mayo cuando se dio a conocer el álbum ‘Tributo al rey con banda’, una producción que busca honrar el legado de Vicente Fernández. Además de Ángela Aguilar, el material discográfico también cuenta con las voces de Christian Nodal, Yuri y Edén Muñóz; sin embargo, la que más causó polémica fue la integrante de la dinastía Aguilar.

Ángela Aguilar enfrenta una nueva polémica. / IG: @pepeaguilar_oficial

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¿Qué dijo Ángela Aguilar de su dueto con Vicente Fernández?

La canción que interpreta a dueto Ángela Aguilar con la voz de Vicente Fernández es ‘La ley del monte’, uno de los más grandes clásicos del fallecido cantante que se estrenó en 1972. Pese a que la noticia no fue bien recibida por los seguidores del intérprete de regional, la hija de Pepe Aguilar se mostró sumamente orgullosa de haber tenido la oportunidad de ser parte del álbum póstumo.

A través de un video, recordó una de las anécdotas que compartió con el intérprete y que marcó su vida. “Una anécdota muy bonita que yo pude vivir con él es que me llamó por teléfono un día después de enterarse de que falleció mi caballo y me mandó uno”.

Sin embargo, tanto la canción como sus palabras generaron conflicto en los internautas, quienes de inmediato mostraron su descontento con comentarios como: “Le va a llegar la maldición a los Aguilar”, “Había artistas mejores” y “Todo iba bien hasta que salió Ángela Aguilar”. Debido a que las críticas no cesaron, Alex Fernández pidió quedar fuera de los dimes y diretes.

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¿Cómo reaccionó Alex Fernández a la polémica de Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar no fue la única en recibir reclamos y comentarios negativos por su dueto con Vicente Fernández; también los integrantes de la dinastía se vieron afectados, por lo que Alex Fernández decidió romper el silencio.

“Quiero aclarar que no tengo nada que ver con la producción del homenaje a mi abuelo ni con las colaboraciones de ese disco”. Alex Fernández

De esa forma, el intérprete, quien anteriormente colaboró con Majo Aguilar, dejó claro que no está detrás de la reciente producción en homenaje a su abuelo, Vicente Fernández, lo que revivió la vez que la integrante de la dinastía Aguilar rechazó colaborar con su colega.

Alex Fernández pide estar fuera de la polémica de Ángela Aguilar tras su dueto con Vicente Fernández. / Redes sociales

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¿Por qué se dice que Ángela Aguilar rechazó a Alex Fernández?

En medio de toda la polémica por el dueto entre Ángela Aguilar y Vicente Fernández, los usuarios revivieron una entrevista en la que la esposa de Christian Nodal habría rechazado colaborar con Alex Fernández.

“Tengo que fortalecer mi carrera, yo llevo cuatro, él apenas está empezando, sacó su primer disco, así que, pues ahorita no”, dijo la cantante al ser cuestionada sobre la posibilidad de unir su voz a Alex Fernández.

Cabe destacar que la declaración ocurrió años atrás, cuando ambos artistas estaban comenzando su camino en la música regional mexicana, por lo que hoy en día se desconoce si existe un tipo de rivalidad.

¿Alex Fernández tiene una rivalidad con Ángela Aguilar? / Foto: Redes sociales

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