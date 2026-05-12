Ángela Aguilar: La señalan de poner “urna funeraria” en el cuarto de la hija de Nodal, circula video perturbador

Hace unos días, Christian Nodal presumió el cuarto que acondicionó para su hija en la casa que comparte con Ángela Aguilar. Según se ha especulado, esta última contribuyó a la decoración. Las imágenes de la habitación se hicieron virales rápidamente, pues, más allá de la polémica que esto genera, el espacio se veía elegante y apto para una menor de casi 3 años.

No obstante, algo que llamó la atención con el pasar del tiempo fue la presencia de una aparente “urna funeraria” en la recámara. Para muchos, esto fue un indicativo de que, al parecer, ¿Ángela le “desearía la muerte” a la hija de Cazzu? Te contamos todos los detalles.

Ángela Aguilar / Mezcalent

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¿Christian Nodal ya se reencontró con su hija?

Mucho se ha dicho sobre la paternidad de Christian Nodal desde que se separó de Cazzu en 2024. El cantante ha reconocido que no ha podido ver a su hija tanto como quisiera debido a su trabajo y a que, en sus propias palabras, Argentina, país donde reside la menor, queda muy lejos.

A la par de esto, la reggaetonera ha dicho públicamente que la manutención que recibe por la pequeña le parece injusta, además de que ha sugerido que esta última es víctima de un “abandono paterno”.

Christian ha negado ser un padre irresponsable. No solo ha acusado a Cazzu de “hacer una narrativa falsa” con la pequeña para generar más popularidad, principalmente entre las mujeres, sino que también ya inició un proceso legal para que un juez dictamine todo lo relacionado con la pensión alimenticia y el régimen de visitas.

El pasado 11 de mayo, comenzó a circular que Nodal presuntamente se reencontraría con la menor ahora que la argentina está en Estados Unidos por la gira de conciertos de su tour ‘Latinaje’. El periodista Javier Ceriani confirmó que dicha reunión sí se habría llevado a cabo.

Según Ceriani, Nodal presuntamente quería llevarse a la menor de paseo a Disney. No obstante, las autoridades no lo permitieron, por lo que el cantante tuvo que conformarse con ver a la pequeña en el hotel donde se estaba hospedando Cazzu en Houston.

“No tenía cita como padre legal que le corresponde. Cazzu, como buena madre, estoy en condiciones de confirmar que Cazzu dejó pasar a Nodal a la habitación para ver a su hija. Nodal ya vio a su hija. Julieta lo dejó pasar para ver a su hija. Compartió dos horas con ella”. Javier Ceriani

Cuarto de la hija de Nodal / Redes sociales

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¿Por qué dicen que habría una urna funeraria en el cuarto de la hija de Nodal?

A través de redes sociales, se viralizó un fragmento del video de la habitación de la hija de Nodal en la casa que comparte con Ángela Aguilar. Este clip llamó la atención del público debido a la presencia de un objeto que, según los fans, sería una urna de cremación.

“Lo que usted ve como un jarrón, resulta ser una urna de cremación de cerámica pintada a mano con un motivo de pájaros y flores. Esto ha generado una gran indignación porque es una recámara que la niña no ha pisado”, mencionó Maryfer Centeno, quien hizo algunos comentarios al respecto de las imágenes.

También señaló la presencia de unas velas que estarían acomodadas para hacer una aparente “petición”. Finalizó su video cuestionando si realmente los objetos fueron colocados con intención o simplemente por una coincidencia.

Las reacciones en redes sociales fueron muy diversas. Si bien algunos creen que Ángela realmente no quiere a la menor y presuntamente le “desea cosas malas”, otros simplemente aseguran que es simple decoración y piden que se deje de molestar a la joven.

Cabe mencionar que, en su momento, los fans también detectaron que, aparentemente, el perro de la cantante habría usado la cama que se designó para la menor, lo que provocó más indignación en internet.

¿Qué ha dicho Ángela Aguilar sobre la hija de Christian Nodal?

Desde su boda con Christian Nodal, Ángela Aguilar no ha hecho comentarios acerca de la hija que él tuvo con Cazzu. Sin embargo, en el pasado se había dicho muy feliz por ser “la tía” de la pequeña.

“Imagínate, después de tres años de no vernos, ni platicar, ni nada, él llega a ver y él con su mujer embarazada. Y yo como… Me sentía como una tía, de felicidades y yo le agarraba la panza”, dijo en ese momento.

En aquel entonces, la cantante también dijo admirar a la argentina, pues consideraba que “le hacía un bien” a Christian.

“Cazzu, su nombre es Julieta; yo la admiro muchísimo, la quiero mucho. Es alguien que yo veo y sé que le está haciendo bien a Christian. Yo no sabía si iba a ser hombre o niña. Pero le mandé a hacer un traje de charro, la bebé va a tener una tía muy metida en la música mexicana y muchos vestidos que le puedo pasar”, manifestó.

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