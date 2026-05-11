¿Indirecta para Nodal? Cazzu lanza mensaje por el Día de las madres tras video en el cuarto de su hija

Un nuevo capítulo se escribe en la polémica entre Christian Nodal y Cazzu. Durante el pasado fin de semana, el cantante sorprendió a todos al mostrar el cuarto que acondicionó para su hija en la casa que comparte con su actual esposa, Ángela Aguilar.

Esto dio mucho de qué hablar, pues se vio como una señal de que Nodal y la reggaetonera ya lograron llegar a un acuerdo sobre su hija. A la par de esto, la argentina lanzó un mensaje por el Día de las madres que generó más dudas que respuestas. Te contamos todos los detalles.

Cazzu / Redes sociales

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¿Qué está pasando con la hija de Cazzu y Christian Nodal?

Como se sabe, Cazzu y Christian Nodal tuvieron a su única hija en 2024. A los pocos meses del nacimiento, los artistas se separaron y, en un principio, se llegó a pensar que, pese a todo, tenían una relación cordial por el bien de su pequeña.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se empezó a poner en tela de juicio la paternidad del cantante. En su momento, la argentina mencionó que el mexicano no visitaba a su hija y le daba una pensión alimenticia que no le parecía del todo justa. También llegó a decir que Nodal no daba el permiso para viajar con su pequeña.

Nodal ha admitido que no puede visitar a su hija tan seguido como quisiera porque tiene compromisos laborales, además de que la menor vive en Argentina y, en sus palabras, “queda muy lejos”.

No obstante, sostiene que sí le da una buena pensión a Cazzu. De igual forma, afirma que la argentina solo utiliza a su hija para “nutrir una narrativa falsa” que le permita “tener popularidad”. Debido a ello, dijo haber comenzado un proceso legal para que un juez dictamine todo lo relacionado con la niña.

Cuando Christian subió las fotos del cuarto que acondicionó para la menor en su casa, muchos creyeron que sería una señal de que la argentina y Nodal ya llegaron a un acuerdo. Sin embargo, esto podría estar más lejos de la realidad, al menos es lo que Julieta Cazzucheli, nombre real de Cazzu, habría dejado ver con su más reciente mensaje.

Cuarto de la hija de Nodal / Redes sociales

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¿Cazzu lanzó una indirecta para Christian Nodal en el Día de las madres?

Con motivo del Día de las madres, Cazzu usó su Instagram para compartir un mensaje dedicado a todas las mamás del mundo. La celebridad dijo desear que todas las mujeres puedan tener una maternidad “justa y protegida”.

“En el Día de las madres en varios países de mi Latinoamérica, les deseo con toda mi alma una MATERNIDAD respetada, justa, equitativa y protegida. Una que sea escuchada y no una hazaña imposible. Les deseo amor y contención, interés de quienes las rodean, sobre todo si están solas, pero si la maternidad que atraviesan es diferente, las abrazo con todo mi amor”. Cazzu

Si bien no mencionó nombres, muchos creen que podría ser una indirecta para Nodal. Y es que publicó esta dedicatoria poco después de que Christian subiera las imágenes del cuarto que acondicionó para la pequeña en su residencia. Para varios internautas, podría ser la manera de la cantante de negar la existencia de un acuerdo con el padre de su pequeña.

Por si esto fuera poco, durante uno de sus conciertos del pasado fin de semana, manifestó que vivía una “maternidad complicada”.

“Creo que siempre se espera lo mejor de nosotras. En muchas ocasiones, muchas de nosotras maternamos con mucho dolor, con mucha soledad, con ausencia, con injusticia, con violencia, con agresiones y a veces ni siquiera lo podemos decir”, manifestó.

¿Ángela Aguilar usa el cuarto de la hija de Nodal para su perro?

Otro tema relacionado con toda esta polémica ha sido un rumor que apunta a que, aparentemente, el cuarto que Nodal le acondicionó a su hija realmente lo usaba el perro. Y es que se ha viralizado una foto en la que se puede ver a la mascota acostada en lo que pareciera la cama destinada para la pequeña.

Esto causó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos lo ven como una total “falta de respeto” para la menor, otros creen que no tiene nada de malo, ya que el perro está muy bien cuidado.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado comentarios directos sobre todo este asunto. En tanto que los internautas ya escogieron bando.

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