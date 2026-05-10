Ismael Zhu se quiebra EN VIVO al recordar a su mamá: “ya no esté físicamente”

En pleno Día de las Madres 2026, la transmisión de Venga la alegría fin de semana se convirtió en una montaña rusa de emociones. Lo que comenzó como una celebración alegre terminó con lágrimas, abrazos y momentos que tocaron el corazón del público. Entre todas las sorpresas, el instante que más impactó fue cuando el chef Ismael Zhu no pudo contener el llanto al hablar de su mamá.

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¿Qué pasó con Ismael Zhu en Venga la alegría hoy Día de las Madres?

Durante la emisión especial de Venga la alegría fin de semana Día de las Madres 2026, los conductores fueron sorprendidos con mensajes, videos y visitas inesperadas de sus mamás. Sin embargo, cuando llegó el turno de Ismael Zhu, el ambiente cambió por completo.

El chef, conocido como “Chino”, recordó que su madre ya no está físicamente con él, lo que provocó uno de los momentos más emotivos del programa. Con la voz entrecortada, compartió un pensamiento que dejó en silencio al foro:

Ismael Zhu “Algunas mamás se fueron antes de tiempo. Yo les quiero decir que aunque una mamá ya no esté físicamente su amor nunca nos deja y ellas siempre se quedan en nuestras costumbres, en las recetas, en los consejos, en la memoria, básicamente, en el tono de voz que lo sigues escuchando a pesar de tantos años”.

Las cámaras captaron cómo el chef se quebraba en vivo mientras el resto de sus compañeros lo escuchaban conmovidos. El momento se volvió viral rápidamente, posicionándose como uno de los más recordados del Día de las Madres en televisión mexicana.

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¿Por qué Ismael Zhu pidió valorar a las mamás todos los días en Venga la Alegría?

Después de recordar a su mamá, Ismael Zhu aprovechó el espacio para enviar una reflexión a las personas que todavía tienen la oportunidad de convivir con sus madres.

El chef insistió en que muchas veces las personas dan por sentado el tiempo con sus seres queridos y no expresan lo suficiente lo que sienten hasta que ya es demasiado tarde.

Ismael Zhu “El amor de una madre es irremplazable, no importa si esta con nosotros. Lo que me queda decirles es a la gente que todavia tiene a sus mamas fisicamente no pierdan la oportunidad de decirles todos los dias que las aman, porque uno nunca sabe. Yo aunque no este fisicamente todos los dias le digo te amor”.

Las declaraciones provocaron una ola de reacciones entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a compartir mensajes de apoyo y experiencias similares relacionadas con la pérdida de sus mamás.

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¿Cómo sorprendieron a los conductores en Venga la alegría fin de semana?

La producción preparó una serie de sorpresas para celebrar el Día de las Madres en Venga la Alegría, logrando momentos tanto felices como nostálgicos.

A lo largo del programa, las mamás de los conductores aparecieron inesperadamente en distintas secciones. Algunas llegaron al foro y otras enviaron mensajes especiales que hicieron llorar a más de uno.

Entre los momentos más comentados:

Nicky Chávez recibió un mensaje de su mamá, Myriam Escobar, recordando momentos difíciles que superaron juntas.

recibió un mensaje de su mamá, Myriam Escobar, recordando momentos difíciles que superaron juntas. Carlos Quirarte se quedó sin palabras al ver a su mamá, Nelly Beatriz, a quien abrazó sin soltarla.

se quedó sin palabras al ver a su mamá, Nelly Beatriz, a quien abrazó sin soltarla. Pedro Prieto tuvo una videollamada donde su mamá le reconoció sus logros.

tuvo una videollamada donde su mamá le reconoció sus logros. Jawy escuchó un video lleno de amor por parte de su mamá.

escuchó un video lleno de amor por parte de su mamá. Rey Grupero se sorprendió al reencontrarse con Doña Martha en plena dinámica.

Cada historia aportó su propia carga emocional, pero fue el momento del chef el que terminó marcando el momento más sensible del programa.