Sofía Niño de Rivera explota contra el 10 de mayo: “Quiero NO ser mamá” y enfrenta a Galilea y Consuelo Duval

Una confesión sin filtros de Sofía Niño de Rivera encendió la conversación: la comediante dijo que en el Día de las Madres prefiere “no ser mamá”, desatando reacciones encontradas junto a Galilea Montijo y Consuelo Duval, quienes defendieron con emoción los festivales escolares del 10 de mayo.

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Sofía Niño de Rivera revela que conductora de Netas divinas la puso en su lugar por chiste incómodo. / Redes sociales

¿Por qué Sofía Niño de Rivera no quiere festejar el Día de las Madres con sus hijos y prefiere “no ser mamá”?

La standupera Sofía Niño de Rivera generó polémica tras confesar que no disfruta el Día de las Madres como muchas figuras públicas lo hacen, especialmente en eventos como los festivales escolares del 10 de mayo. Durante una charla con Galilea Montijo, Consuelo Duval y Daniela Magún, dejó claro que su idea de festejo es completamente distinta.

“Lo que yo pido el Día de las Madres es no ser mamá. Yo no lo festejo con mis hijos”, dijo sin rodeos, dejando en shock a las conductoras. La frase rápidamente se volvió tendencia, pues rompe con el discurso tradicional sobre la maternidad.

Sofía Niño de Rivera explicó que incluso ha buscado evitar este tipo de actividades desde la educación de sus hijos, quienes asisten a escuelas donde no se organizan festivales del Día de las Madres.

“Ellos saben que nosotras no queremos”, agregó, reforzando su postura.

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¿Qué dijo Sofía Niño de Rivera sobre los festivales escolares del 10 de mayo y por qué le “dan flojera”?

Más allá de la polémica por no celebrar con sus hijos, lo que realmente encendió la conversación fue la opinión de Sofía Niño de Rivera sobre los festivales escolares del 10 de mayo, una tradición muy arraigada en México.

Sofía Niño de Rivera fue directa al decir que este tipo de eventos le generan rechazo, principalmente por lo largos que pueden ser:

“Eso está padrísimo, pero tengo que ver a los hijos de los demás y eso me da toda la hueva del mundo… te tienes que chutar a los tuyos y a los de los otros años”.

Para muchos usuarios en redes sociales la postura de Sofía es una realidad poco hablada: no todas las mamás disfrutan este tipo de celebraciones obligatorias.

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¿Cómo reaccionaron Galilea Montijo y Consuelo Duval a las polémicas declaraciones de Sofía Niño de Rivera?

La opinión de Sofía Niño de Rivera contrastó fuertemente con la de Galilea Montijo y Consuelo Duval, quienes defendieron con emoción este tipo de experiencias.

Galilea Montijo destacó el valor sentimental de los festivales, recordando que son momentos únicos: “Te estás perdiendo la mejor lloradera de tu vida”, le dijo entre risas, dejando claro que para ella son recuerdos inolvidables.

Además, la conductora de “Hoy” reveló lo significativo que fue el último festival que presenció: “Yo sí disfruté todos, y lloré como Magdalena. Y lloré más el pasado porque sabía que probablemente sería el último”.

Consuelo Duval también reaccionó con humor al comentario de Sofía y terminó soltando: “Doña pedera, ¿cómo es pedera la doñita?”, provocando risas en el foro.

¿Daniela Magún apoyó a Sofía Niño de Rivera? Su opinión sobre el Día de las Madres también generó debate

En medio del debate, Daniela Magún se colocó en un punto intermedio al coincidir parcialmente con Sofía Niño de Rivera, pero desde una perspectiva distinta.

Sofía Niño de Rivera confesó que, para ella, el mejor regalo del Día de las Madres sería tener tiempo personal, lejos de responsabilidades familiares: “Lo que yo pido el Día de las Madres es no ser mamá… irme todo el día con mis amigas a hacer lo que se me dé la gana”, señaló.

Fue aquí donde Magún apoyó lo dicho por Sofía Niño de Rivera al profundizar aún más al explicar que ese “descanso” sería una forma de reconocer el esfuerzo constante que implica la maternidad: “Si me vas a festejar como mamá, festeja todo el trabajo que llevo haciendo todo el año, de chingarle y chingarle”.

En redes sociales, las opiniones no tardaron en dividirse. Algunos apoyaron la sinceridad de Sofía Niño de Rivera con comentarios como:



“Sofía es lo máximo, con su forma de pensar sin filtros, ¡súper auténtica!”

“Totalmente de acuerdo con Sofía. Nunca me gustó ir a los festivales que eran obligatorios, ¡nefastos! Siempre pedí, justo lo que dijo Sofía: déjenos ese día para nosotras, ese es el mejor regalo.”

“Me encanta la sinceridad de Sofía.”

Pero también hubo críticas:



“¡Qué odiosa y amargada es!”

“Ser mamá es lo más lindo que existe, y compartir con los hijos es la mayor riqueza.”

“Ay, no, yo soy de las mamás a las que les encantan los regalos de sus niñas, sus dibujos y sus festejos”, evidenciando lo polarizado del tema.

Así lo confesó Sofía Niño de Rivera: