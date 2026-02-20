Sofía Niño de Rivera: Daniel Sosa publica polémico mensaje de despedida: “fuimos una gran amistad” ¿Qué le pasó?

Daniel Sosa encendió las alarmas en redes sociales luego de publicar un misterioso mensaje dedicado a Sofía Niño de Rivera. A través de un reel con fotografías de ambos, el comediante escribió frases que muchos interpretaron como una despedida, lo que generó confusión en redes. ¿Qué le pasó a la conductora? Esta es la verdad detrás del polémico mensaje del comediante.

¿Qué mensaje de despedida le mandó Daniel Sosa a Sofía Niño de Rivera que desató confusión en redes?

El día de ayer, Daniel Sosa publicó un extraño mensaje en el que, aparentemente, se despedía de Sofía Niño de Rivera. El contenido fue compartido a través de un reel donde aparecían varias fotografías de ambos juntos, acompañadas del siguiente texto:

“Espero que hayas encontrado la felicidad con los tuyos, te quiero mucho, Sofía Niño de Rivera”. Daniel Sosa

Además, sobre las imágenes, el standupero agregó otra frase que llamó la atención de sus seguidores: “Fuimos una gran amistad… hasta que decidiste ser feliz”.

Lo anterior causó total revuelo en redes sociales. Algunos usuarios se preocuparon por la también actriz. Incluso, consideraron la posibilidad del supuesto deceso de Sofía. ¡Pero todo fue un malentendido!

¿Se trató de una despedida real o una broma? ¿Sofía Niño de Rivera está bien? Te contamos lo que sabemos.

¿Qué le pasó a Sofía Niño de Rivera? Esta es la verdad sobre el video de Daniel Sosa

Por supuesto que Sofía Niño de Rivera NO MURIÓ. El mensaje de “despedida” que publicó Daniel Sosa en realidad forma parte de una broma entre ambos, ya que mantienen una buena amistad desde hace años.

El chiste surgió porque, aparentemente, la conductora, actriz y standupera se convirtió en therian, es decir, alguien que se identifica espiritualmente con un animal. Esto se entiende en la última imagen del reel, donde ella aparece usando la máscara de un animal, lo que dio pie al tono humorístico de la publicación.

Lejos de cualquier situación preocupante, la conductora de “Netas divinas” se encuentra perfectamente y hasta respondió con humor al mensaje de Sosa. “Jajajajajajaja te equivocas, Daniel. Yo hubiera escogido una ardilla”, escribió, dejando claro que todo se trató de una broma entre amigos.

¿Sofía Niño de Rivera se convirtió en therian?

Un therian (abreviado de therianthrope) es una persona que se identifica, de manera simbólica y no literal, con un animal no humano. Esta identidad puede ser espiritual, psicológica o ambas. No significa que la persona crea físicamente ser un animal, sino que experimenta una conexión interna con una especie específica.

Claramente, Sofía Niño de Rivera no es una therian, pero esta broma surgió ahora que este término se ha vuelto tendencia en redes y hasta Oscar Burgos aseguró ‘el Perro Guarumo’ fue el primer therian.

Algunas características:



Identidad interna animal: sienten que parte de su ser está ligada a un animal (lobo, felino, ave, etc.).

Shifts: algunos experimentan cambios emocionales, sensoriales o de comportamiento que asocian con ese animal (no transformaciones físicas).

No es un trastorno: es una identidad y una experiencia personal, no una condición médica.

No es furry: aunque pueden coincidir, ser therian no depende del uso de disfraces o de pertenecer al fandom furry.

¿Quién es Sofía Rivera Torres?

Sofía Niño de Rivera Mesta es una de las standuperas más famosas en México. También es actriz y conductora. Nacida el 23 de noviembre de 1981 en la Ciudad de México, ha construido una carrera sólida como comediante, actriz y productora, posicionándose como pionera del género en el país.

Su salto internacional llegó cuando se convirtió en la primera mujer mexicana en tener un especial de comedia en español en Netflix con “Expuesta” (2016).

Posteriormente estrenó “Selección natural” (2018), también en Netflix;" Sobreviví” (2018) en YouTube Premium; y “Lo volvería a hacer” (2022) en Amazon Prime Video.

En televisión formó parte del elenco de “Club de Cuervos”, una de las producciones mexicanas más exitosas de la plataforma. En cine participó en películas como “Una mujer sin filtro” y” Recuperando a mi ex”, ambas estrenadas en 2018.

Antes de dedicarse por completo a la comedia, estudió Comunicación en la Universidad Anáhuac y trabajó en publicidad hasta los 28 años, momento en el que decidió apostar por el stand-up. En abril de 2025, Sofía Rivera Torres se integró como conductora al programa “Netas Divinas”.

