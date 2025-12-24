Sofía Niño de Rivera es hospitalizada tras terrible dolor: ¿Cuál es su estado de salud HOY 24 de diciembre?

La comediante Sofía Niño de Rivera fue hospitalizada de emergencia para someterse a una cirugía. A través de sus redes sociales, la actriz compartió detalles sobre el incidente que la llevó a recibir atención médica y aclaró cuál es su estado de salud actual.

No te pierdas: Hermana de Yolanda Andrade revela nuevos detalles sobre su hospitalización de emergencia, ¿está grave?

Hospitalización de Sofía Niño de Rivera: lo que la actriz contó sobre su dolor y operación. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Sofía Niño de Rivera?

Sofía Niño de Rivera explicó a sus seguidores los motivos de su reciente hospitalización. La comediante contó que desde hace algunos meses sentía dolor en la ingle al realizar ciertos movimientos y decidió consultar con especialistas. Tras varios estudios, recibió el diagnóstico de pinzamiento femoroacetabular con lesión labral de cadera izquierda.

“Hace unos meses me dolía la ingle con ciertos movimientos y pues pregunté y después de estudios me diagnosticaron con pinzamiento femoroacetabular con lesión labral de cadera izquierda”, dijo la standupera.

A la par, agregó la actriz que este procedimiento médico “era cirugía a fuerza, pero programada porque no es algo de urgencia”.

No te pierdas: Aislinn Derbez: ¿hospitalizada de emergencia tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel? Foto enciende alarmas

Niño de Rivera compartió los motivos de su hospitalización y cirugía de cadera, explicando cómo se siente y qué sigue en su recuperación. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Sofía Niño de Rivera HOY 24 de diciembre?

Sofía Niño de Rivera informó que se encuentra en recuperación tras la cirugía programada. La comediante explicó que todo estaba previsto y que la intervención fue necesaria para tratar su diagnóstico de pinzamiento femoroacetabular con lesión labral de cadera izquierda.

“Varios me han preguntado, porque todos ustedes son súper buena onda y aman el chisme como yo, entonces mejor subo esto explicando”, escribió Sofía Niño de Rivera, destacando que se encuentra estable y siguiendo las indicaciones médicas.

La actriz agregó: “Decidí hacerla ahorita. No se preocupen, regresaré pronto con Jobita si es que aparece”. De esta manera, tranquilizó a sus seguidores y compartió su plan para retomar sus actividades habituales tras la recuperación.

No te pierdas: Wendy Guevara se somete a delicada cirugía y reaparece en una cama de hospital: ¿Cuál es su estado de salud?

La comediante Sofía Niño de Rivera compartió detalles de su cirugía de cadera y preocupó a sus seguidores. Conoce su estado de salud. / Foto: Redes sociales

¿Qué es el pinzamiento femoroacetabular que tenía Sofía Niña de Rivera?

Según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), el pinzamiento femoroacetabular (PFA), que tenía Sofía Niño de Rivera, es un problema de la cadera que ocurre cuando los huesos de la articulación no encajan como deberían, lo que provoca que choquen de manera repetida. Este roce puede dañar el cartílago y un tejido llamado labrum, que ayuda a mantener la estabilidad de la cadera, causando dolor y dificultad para mover la pierna.

Hay dos formas principales de esta condición: una donde el fémur tiene un bulto que no debería y otra donde el borde de la cadera cubre demasiado la cabeza del hueso. Muchas personas presentan ambas al mismo tiempo. Si no se trata, este desgaste puede generar artrosis en la cadera.

El diagnóstico se hace con una revisión médica y radiografías, y el tratamiento puede ser primero con reposo y fisioterapia, pero en algunos casos se requiere cirugía. Algunos de los síntomas son, de acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra:



Dolor inguinal.

Incapacidad funcional.

Molestias al caminar.

No te pierdas: Famosa modelo impacta al mostrar FOTOS desde el hospital tras luchar contra enfermedad crónica incurable