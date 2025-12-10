Aislinn Derbez: ¿hospitalizada de emergencia tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel? Foto enciende alarmas

Aislinn Derbez reapareció en Instagram con una imagen que mostró su brazo canalizado, justo a semanas de la muerte de su mamá, Gabriela Michel. La foto encendió alarmas por una posible hospitalización,

¿De qué murió Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y expareja de Eugenio Derbez?

La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, ha despertado múltiples conjeturas desde que se dio a conocer la noticia. Aunque Aislinn informó mediante historias de Instagram que su mamá falleció a causa de un infarto, la creadora de contenido Chamonic (conocida por cubrir temas del espectáculo) asegura tener una versión distinta sobre lo ocurrido.

En un principio, Chamonic señaló que prefería no revelar detalles sobre las causas del deceso de Gabriela Michel. No obstante, tiempo después decidió compartir información adicional en la que describió las circunstancias del trágico acontecimiento que le arrebató la vida a la actriz.

“Lamentablemente, la señora Gabriela, esa mañana se levantó, tomó algo que le provocó mareos, ella se tropezó y se golpeó en la cabeza y perdió la conciencia. Cuando fue la persona encargada de la casa de asistencia a preguntarle si bajaría a desayunar, se dio cuenta de que estaba en el suelo, cuando hablaron a los servicios médicos al parecer ya había fallecido.” Chamonic

¿Aislinn Derbez está hospitalizada de emergencia tras la muerte de su mamá Gabriela Michel?

La pregunta se volvió tendencia entre fans y medios de entretenimiento apenas Aislinn Derbez publicó una historia de Instagram donde se ve su brazo canalizado con un equipo de cateterismo venoso, un detalle que suele asociarse con hospitalización, tratamientos médicos o estudios clínicos. En redes no tardaron a levantar sospechas acerca de la terrible perdida de su madre.

Aislinn Derbez “Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes... no lo puedo ni creer... Un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me expota el corazón. La tribu que cultivamos es todo”.

¿Cómo enfrenta Aislinn Derbez el duelo por la muerte de su mamá Gabriela Michel?

Aislinn Derbez luego de su primera fotografía no detalló la razón del catéter venoso ni si estaba internada. Tampoco añadió información sobre diagnósticos, tratamientos o procedimientos. Lo que sí compartió fueron momentos y reflexiones que pintan su estado emocional y el camino de sanación tras un año que, en sus palabras, la obligó a soltar.

“El 2025 ha dicho: o sueltas por las buenas o a madrazos, pero de que sueltas, sueltas”. Aislinn Derbez

Luego, añadió otra historia con una lectura igual de contundente:

“Y sí ... todo el 2025 no paró de regalar p*tazos a todo aquel que vivía en fantasías. Y la verdad que doloroso, pero a la vez que maravilloso regalo”. Aislinn Derbez

En otra imagen, Aislinn se dejó ver acompañada de su “tribu”, entre ellos Vadhir Derbez, y explicó que el fin de semana participó en un retiro con el equipo de su podcast La Magia del Caos. La propia actriz lo resumió así:

“Y el fin de semana pasado vivimos uno de los retiros más increíbles que hemos tenido en La magia del caos”. Aislinn Derbez

Para quien sigue su trabajo, La magia del caos es el espacio donde Aislinn explora terapias, herramientas de sanación, procesos de duelo y bienestar emocional.

¿Aislinn Derbez explicó su estado de salud y por qué apareció con un catéter venoso en Instagram?

Sin embargo, la verdadera revelación llegó después, cuando Aislinn Derbez compartió todo lo que había estado viviendo. Este mes se convirtió en uno de los más intensos de su vida, marcado por la muerte de su mamá Gabriela Michel, cambios drásticos y retos personales que la llevaron a una profunda reflexión.

Aislinn Derbez “A los que me preguntan si estoy bien... se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en tan poco tiempo: una remodelación y mudanza difícil, la muerte de mi mamá, un retiro muy mágico de La Magia del Caos, una cirugía que llevaba postergando más de un año (por miedo) pero que ya no podía postergar más, temas de trabajo, entre muchas otras cosas... todo en menos de un mes. Un torbellino de esos que duelen pero que hacen crecer de manera exponencial. Lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos es gracias a la tribu que me acompaña y herramientas que me sostienen. Y por eso me siento profundamente agradecida”

Finalmente aseguró que cualquier proceso es mejor en compañía y exhorto a sus seguidores a a seguir su ejemplo: “Esas cosas no se deben vivir solos. Y me imagino que para ustedes ha sido similar. Veo que a muchísima gente este año los ha sacudido igual, así que les mando todo mi amor. PD. Nunca vivan sus procesos difíciles solos. Eso es lo MÁS importante”.