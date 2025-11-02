Aislinn Derbez desasta todo tipo de comentarios en redes por disfrazarse de icónico personaje de Eugenio Derbez

Aislinn Derbez se convirtió en el centro de atención de las redes sociales durante la celebración de Beliween, una popular fiesta de disfraces. La actriz decidió rendir homenaje a su padre, Eugenio Derbez, al vestirse como uno de sus personajes más icónicos. Sin embargo, más allá del disfraz, lo que realmente capturó la atención de los internautas fue el notable parecido entre padre e hija, que desató una ola de comentarios y burlas amistosas en plataformas como Instagram y X.

¿Qué disfraz utilizó Aislinn Derbez en Halloween 2025 y por qué desató burlas?

Los disfraces de halloween seleccionados por los famosos han generado comentarios en redes sociales. En este caso, Aislinn Derbez optó por un disfraz relativamente sencillo, pero lleno de referencias al personaje que interpretó su padre en los años noventa.

La actriz apareció con un top de marinero y un short amarrado con una cinta, acompañado por un gorro negro, recreando los característicos gestos de Aarón Abasolo. A pesar de no ser un atuendo excesivamente elaborado, el efecto fue inmediato: los asistentes del Beliween no tardaron en reconocer al personaje y las redes sociales se llenaron de fotos de Aislinn recreando las famosas expresiones de Abasolo.

La actriz no solo posó para los fotógrafos, sino que compartió algunas imágenes en sus propias redes sociales, donde escribió mensajes jugando con la icónica frase del personaje:

Pasamos de princesa de Disney a preguuuuuuuuuuuntame ca… Aislinn Derbez vía redes sociales

El impacto mediático fue tal que usuarios en Twitter y TikTok comenzaron a viralizar videos comparando a Aislinn con Eugenio Derbez, haciendo énfasis en la semejanza física y en la manera en que la actriz imitó los movimientos de su padre.

“Te pareces más a @ederbez que el mismo @ederbez”,

"¿Dónde compraste la máscara de Eugenio Derbez?” y

"¿Cómo le hizo Eugenio para rejuvenecer?”

¿Cómo era el personaje de Aarón Abasolo, interpretado por Eugenio Derbez?

El disfraz de Aislinn Derbez no habría tenido tanto impacto sin el legado del personaje que eligió. Aarón Abasolo es uno de los personajes más emblemáticos del universo cómico de Eugenio Derbez. Con su frase célebre “ ¡Pregúntame, cabr…! ”, Abasolo representa al mexicano relajado, medio flojo pero encantador, que siempre encuentra la manera de salir adelante sin mucho esfuerzo.

Creado en la década de los noventa, Aarón Abasolo se consolidó como un retrato satírico de la picardía nacional, combinando humor físico con frases inolvidables. Su popularidad trascendió generaciones y se convirtió en un referente dentro de la comedia televisiva mexicana. Para Aislinn, elegir este personaje no solo fue un guiño al humor de su padre, sino también una manera de conectar con el público que creció disfrutando de los sketches de Derbez.

Los gestos exagerados, la voz característica y el estilo desenfadado del personaje hicieron que la interpretación de Aislinn fuera reconocible al instante, incluso para quienes no siguen de cerca la carrera de Eugenio. Esto demuestra el poder cultural de los personajes de Derbez y cómo su humor sigue vigente, décadas después de su creación.

