Aislinn Derbez tras varios años soltera se anima encontrar el amor ¿con una mujer?

La actriz Aislinn Derbez vuelve a dar de qué hablar, esta vez no solo por el próximo estreno de una nueva temporada de “De viaje con los Derbez”, sino también por sus declaraciones sobre su vida sentimental.

Durante un evento, la hija de Eugenio Derbez compartió detalles de cómo vive esta etapa en soltería, además de dejar una inesperada confesión que generó gran revuelo entre sus seguidores.

Aunque asegura que no tiene prisa por encontrar pareja, Aislinn se mostró más relajada al hablar de sus relaciones, incluso habló de la posibilidad de abrirse a nuevas experiencias amorosas.

Aislinn Derbez / Instagram: @aislinnderbez

¿Aislinn Derbez quiere encontrar el amor con una mujer?

Aislinn Derbez adelantó a la prensa lo que el público podrá ver en la próxima temporada de “De viaje con los Derbez”, grabada en Japón:

“Esta temporada es de las mejores porque, bueno, para mí Japón es de los mejores y más increíbles lugares que hemos visitado en estos viajes con la familia. Se puso muy divertido. Hicimos cosas bien raras que creo que la gente va a disfrutar muchísimo”.

En medio de las anécdotas de la grabación, la actriz habló con sinceridad sobre su situación sentimental. Con un toque de humor, dijo sentirse abierta a lo que la vida le presente:

“Me siento lista, me siento abierta, un japonés imagínate. Oye, no vamos tan lejos, oye, es una serie familiar, pero pues ahí me ponen un cuatro, mis hermanos, ya verán, si pasa algo ahí que mis hermanos me quieren, ahí son sacados”. Aislinn Derbez

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su reacción cuando le preguntaron si estaría dispuesta a enamorarse de una mujer:

“Fíjate que no estaría mal, ¿eh? Es una buena idea, lo voy a considerar”. Aislinn Derbez

Aislinn Derbez / Instagram: @aislinnderbez

¿Cuánto tiempo lleva soltera Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez lleva alrededor de tres años y medio soltera. Ella y Mauricio Ochmann anunciaron oficialmente su separación en marzo de 2020, tras cuatro años de matrimonio y el nacimiento de su hija.

En diciembre de 2021, Aislinn confirmó públicamente su relación con el influencer y conferencista belga Jonathan Kubben. En Instagram compartió una foto con él y escribió en su Instagram.

“Este hombre maravilloso me pone así de feliz…”

“Gracias Jonathan Kubben por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida”

Meses después, Aislinn Derbez reveló que había vuelto a la soltería. Desde entonces, la actriz ha comentado en entrevistas que esta etapa de soltería le ha permitido enfocarse en su crecimiento personal y profesional.

Incluso confesó que, aunque en un inicio se impuso “un año sin pareja”, con el paso del tiempo ya suma más de tres años disfrutando de su independencia, y actualmente no siente la necesidad de iniciar una nueva relación ni depender de un hombre.

La reciente entrevista que Aislinn Derbez está causando controversia en las redes. / Instagram

¿Quiénes han sido las parejas de Aislinn Derbez?

La actriz Aislinn Derbez ha estado en el ojo público no solo por su carrera, sino también por las relaciones sentimentales que ha mantenido a lo largo de los años. Además de su matrimonio con Mauricio Ochmann, con quien tuvo a su hija, la actriz ha confesado o ha sido relacionada con otras figuras del medio artístico.

Entre sus romances confirmados y rumores destacan:



