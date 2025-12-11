Aislinn Derbez y su estado de salud actual, hoy 11 de diciembre: Su hermano, Vadhir Derbez, la cuida en cama

Las preocupaciones en torno al estado de salud de Aislinn Derbez volvieron a encenderse después de que la actriz y modelo compartiera en redes sociales imágenes que evidencian el complicado momento físico y emocional que enfrenta en esta recta final de 2025. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Eugenio Derbez reveló detalles inéditos de su situación, acompañados de fotografías que la muestran recibiendo atención médica y bajo el cuidado de su hermano, el actor Vadhir Derbez. ¿Cuál es su estado de salud?

Vadhir Derbez se pronuncia ante la muerte de la mamá de Aislinn Derbez / Redes sociales

¿Aislinn Derbez fue hospitalizada de emergencia, tras muerte de su madre, Gabriela Michel?

La pregunta comenzó a viralizarse entre seguidores y medios de entretenimiento en cuanto Aislinn Derbez compartió una historia en Instagram donde aparece con un catéter venoso en el brazo, un elemento comúnmente relacionado con hospitalizaciones, procedimientos médicos o pruebas clínicas.

En redes sociales, esto provocó de inmediato especulaciones sobre la relación con la lamentable pérdida de su madre.

Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes... no lo puedo ni creer... Un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me expota el corazón. La tribu que cultivamos es todo. Aislinn Derbez

Después de publicar la primera fotografía, Aislinn Derbez no explicó el motivo del catéter venoso ni aclaró si se encontraba hospitalizada. Tampoco ofreció detalles sobre posibles diagnósticos, tratamientos o procedimientos médicos. Lo que sí compartió fueron instantes y reflexiones que reflejan su estado emocional y su proceso de sanación tras un año que, según ella misma expresó, la llevó a aprender a soltar.

“ El 2025 ha dicho: o sueltas por las buenas o a madraz*s, pero de que sueltas, sueltas ”, escribió.

¿Cuál es el estado de salud de Aislinn Derbez y por qué su hermano Vadhir Derbez, la está cuidando?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia constante de Vadhir Derbez, en las historias de Aislinn Derbez, quien no solo ha acompañado a su hermana durante su recuperación, sino que incluso viajó con ella a un retiro espiritual reciente.

En las imágenes difundidas, el actor aparece consentido a su hermana, llevándole el desayuno hasta la cama y compartiendo momentos de risa durante la experiencia terapéutica.

“ Este chico no paró de hacernos reír en el retiro. Vadhir Derbez, te amo ”, escribió Aislinn en una de las publicaciones.

A pesar de la apertura que ha mostrado, Aislinn Derbez no ha revelado de manera puntual qué problema de salud enfrenta. Lo que sí ha confirmado es que su cuerpo reaccionó al cúmulo de estrés emocional acumulado durante el año.

Recuperando su sentido del humor, Aislinn compartió la mañana de este jueves 11 de diciembre, una historia en la que se mostraba interesada en conseguir un boleto para Bad Bunny , quien estará más de una semana en nuestro país, como parte de su gira “Debí tirar más fotos”.

Vadhir Derbez cuida a su hermana, Aislinn Derbez, tras posible hospitalización / IG: aislinnderbez, redes sociales y canva

¿Quién fue Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y cuál es su trayectoria?

Gabriela Michel no solo fue la madre de Aislinn Derbez, sino también una reconocida actriz de doblaje, famosa por interpretar voces como la de Samantha Jones en Sex and the City y la de la Reina Clarion en la saga de Tinker Bell, entre muchas otras.

Desde muy joven se preparó en actuación y danza en Bellas Artes, etapa en la que conoció a Eugenio Derbez. Con el paso del tiempo, consolidó una carrera destacada que la posicionó como una de las voces más apreciadas y fácilmente reconocibles del doblaje en México.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran:



Samantha Jones (Kim Cattrall) – Sex and the City (temporadas 1–3)

(temporadas 1–3) Reina Clarion – Películas de Tinker Bell / Campanita

/ Primavera – La bella durmiente (redoblaje) y Princesita Sofía

(redoblaje) y Georgia Jones – A todo ritmo / Step Up: The Streets (versión mexicana)

/ (versión mexicana) Madame Leota – La mansión embrujada (voz de Jennifer Tilly)

(voz de Jennifer Tilly) Tina Harwood (Kim Cattrall) – Sueños sobre hielo y Sexual Intelligence

y Madre Naturaleza – Santa Cláusula 2 y Santa Cláusula 3

Además de su labor como actriz de doblaje, Gabriela Michel se desempeñó como directora de escena en el programa En familia con Chabelo. También fundó, junto a Eugenio Derbez, la Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel, por la cual pasaron talentos como Lorena Herrera y Rodrigo Vidal.

Después de su separación de Derbez, Michel se casó con Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo a sus hijas Chiara y Michelle, siendo esta última también parte del ámbito de la locución.

