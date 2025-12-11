Muere autora bestseller de Locas por las compras tras una lucha contra el cáncer cerebral

Sophie Kinsella, autora británica reconocida mundialmente por la exitosa saga “Locas por las compras”, murió este miércoles en Londres a los 55 años, tras una dura batalla contra un agresivo cáncer cerebral.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

¿De qué murió Sophie Kinsella, autora de Locas por las compras?

De acuerdo con el comunicado difundido por sus familiares en Instagram, Sophie Kinsella murió en paz, rodeada del amor de los suyos. “Tenemos el corazón roto por anunciar el fallecimiento esta mañana de nuestra querida Sophie (alias Maddy, alias mamá)”, escribieron. En el mensaje detallaron que sus últimos días estuvieron llenos de aquello que más amaba: la familia, la música, la calidez, la Navidad y la alegría.

La familia también destacó la fortaleza con la que enfrentó su enfermedad. “No podemos imaginar cómo será la vida sin su resplandor y su vitalidad. A pesar de su enfermedad, que soportó con un coraje inimaginable, Sophie se consideró verdaderamente bendecida”, expresó su familia.

Muere Sophie Kinsella, autora de Shopaholic, a los 55 años / Redes sociales

Mira: Muere Tony Méndez, fundador de la banda Kerigma, tras hospitalización; así lo despidieron

¿Qué tipo de cáncer tenía Sophie Kinsella?

Sophie fue diagnosticada en 2022 con glioblastoma, una forma especialmente agresiva de cáncer cerebral. Sin embargo, decidió mantener su diagnóstico en privado durante un tiempo y solo lo hizo público en abril de 2024, cuando compartió un mensaje honesto y agradecido con sus seguidores.

“Desde mi diagnóstico de glioblastoma en 2022, he estado rodeada del amor y el apoyo de tantos amigos, familiares y lectores de todo el mundo. También estoy profundamente agradecida por la extraordinaria atención médica que he recibido. El cáncer cerebral es una enfermedad excepcionalmente difícil de tratar y necesita mucha más investigación”, escribió entonces en sus redes sociales.

En ese mismo mensaje explicó que se había sometido a una cirugía exitosa, seguida de tratamientos de radioterapia y quimioterapia, los cuales continuaban hasta fechas recientes.

Checa: Muere integrante de la banda Zoé, también conocido como el “sexto miembro” del grupo: ¿Quién era?

Muere Sophie Kinsella, autora de Shopaholic, a los 55 años / Redes sociales

¿Quién fue Sophie Kinsella, autora de Locas por las compras?

Detrás del seudónimo Sophie Kinsella se encontraba Madeleine Sophie Wickham, nacida en Londres en 1969.

Alcanzó fama internacional con la saga “Shopaholic” protagonizada por Becky Bloomwood, una periodista financiera adicta a las compras cuya historia conectó con millones de lectores.

La saga fue adaptada al cine en 2009 bajo el título de “Locas por las compras”, protagonizada por Isla Fisher.

A lo largo de su carrera, Kinsella vendió más de 45 millones de libros en más de 60 países, con traducciones a más de 40 idiomas.

En 2024 publicó “What Does It Feel Like?”, una novela corta inspirada en su experiencia con el cáncer, reconocida por The New York Times como uno de los cien libros más notables del año. En 2025, además, había sido preseleccionada como autora del año en los British book awards.

Mira: Murió un famoso actor, comediante y conductor, tras problemas de salud en stream hace unos días: ¿Quién era?