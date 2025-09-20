Famosa modelo impacta al mostrar FOTOS desde el hospital tras luchar contra enfermedad crónica incurable

La famosa modelo volvió a encender las redes sociales al compartir una serie de fotos que revelan su dura realidad: hospitalizada, conectada a oxígeno y recibiendo transfusiones. Bella Hadid enfrenta desde hace más de una década la enfermedad de Lyme, un padecimiento crónico e incurable que ha afectado profundamente su salud física y mental.

Mira: La Chilindrina reaparece tras problemas de salud y manda emotivo mensaje en plenas fiestas patrias 2025

¿Qué famosa modelo alertó al publicar fotos desde una camilla de hospital?

Bella Hadid, reconocida por su carrera internacional y por desfilar en las pasarelas más importantes del mundo, sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes desde el hospital. En las fotos se le ve recibiendo tratamientos médicos, conectada a oxígeno y con una expresión que refleja el desgaste físico y emocional que ha sufrido desde que fue diagnosticada con enfermedad de Lyme en 2013.

“Lo siento, siempre me desaparezco en la acción, los amo”, escribió Bella en su cuenta oficial, acompañando las imágenes que rápidamente se viralizaron.

Algunos fans identificaron que la modelo se encuentra en un hospital en Alemania, donde habría recibido transfusiones de sangre como parte de su tratamiento. La enfermedad de Lyme, provocada por la picadura de una garrapata, ha sido una constante en la vida de Bella desde su adolescencia. Aunque ha intentado mantener su carrera activa, los síntomas crónicos la han obligado a retirarse temporalmente en varias ocasiones.

Lee: Laura Bozzo reaparece en redes ¿habla sin filtros de su salud tras fuerte intervención médica?

¿Cómo reaccionó la mamá de Bella Hadid, Yolanda Hadid, ante la hospitalización de su hija?

Yolanda Hadid, madre de Bella Hadid y también diagnosticada con Lyme, compartió un emotivo mensaje en redes sociales que dejó ver el dolor que vive la familia. En su publicación incluyó fotos de Bella en el hospital y expresó lo difícil que ha sido ver a su hija luchar contra una enfermedad invisible y devastadora.

Yolanda Hadid “Como comprenderán, ver a mi Bella luchar en silencio ha desgarrado la desesperanza más profunda que siento. La discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de explicar o comprender para cualquiera”

Además, le dedicó unas palabras llenas de amor y admiración: “Para mi hermosa Bellita: eres implacable y valiente. Ningún niño debería sufrir en su cuerpo con una enfermedad crónica incurable. Admiro tu valentía y tu disposición para seguir luchando por tu salud a pesar de los protocolos fallidos y los innumerables contratiempos que has enfrentado”.

Yolanda también reveló el impacto emocional que ha tenido el diagnóstico en Bella: “No hay palabras suficientes para describir la oscuridad, el dolor y el infierno desconocido que has vivido desde tu diagnóstico en 2013. En realidad no viviste, aprendiste a existir dentro de la cárcel de tu propio cerebro paralizado”.

Mira: ¿Dalílah Polanco fingió su lesión? La critican tras ser captada “corriendo” en La casa de los famosos México

¿Cómo ha sido la lucha de la famosa modelo Bella Hadid contra la enfermedad de Lyme?

La familia Hadid ha sido abierta sobre su batalla contra el Lyme. Yolanda, Bella y Anwar Hadid, el hermano menor de las modelos, han compartido públicamente los desafíos que enfrentan con esta enfermedad crónica.

Bella ha hablado en varias entrevistas sobre cómo el Lyme ha afectado su salud mental. En una conversación con el Wall Street Journal en 2022, confesó que la ansiedad y la depresión son parte de su día a día.

“Desde los 14 años he sufrido de depresión extrema y ansiedad” Bella Hadid

La picadura de una garrapata no solo cambió su salud, sino también sus sueños. Bella tenía planes de competir como jinete en los Juegos Olímpicos de 2012, pero la enfermedad truncó esa posibilidad. Desde entonces, ha tenido que adaptar su vida y carrera a los altibajos que provoca el Lyme.

Mira: Conductora de Hoy revela su lucha contra la enfermedad de Lyme

¿Qué es la enfermedad de Lyme que padece la modelo Bella Hadid y por qué es tan difícil de tratar?

La enfermedad de Lyme es una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, transmitida por la picadura de garrapatas. Aunque en algunos casos puede tratarse con antibióticos si se detecta a tiempo, en otros se convierte en una condición crónica que afecta el sistema nervioso, las articulaciones y la salud mental, según medios especializados en medicina.

Bella Hadid se ha convertido en uno de los rostros más visibles en la lucha contra esta enfermedad, que aún es poco comprendida por la comunidad médica y el público en general. Su testimonio, junto al de su madre Yolanda, ha ayudado a visibilizar los efectos devastadores del Lyme y la necesidad urgente de mayor investigación.

¿Quién es Bella Hadid y por qué es una de las modelos más influyentes del mundo?

Bella Hadid, cuyo nombre completo es Isabella Khair Hadid, es una supermodelo estadounidense nacida el 9 de octubre de 1996 en Washington D.C. Hija del magnate inmobiliario palestino Mohamed Hadid y de la exmodelo neerlandesa Yolanda Foster, Bella creció en California junto a sus hermanos Gigi y Anwar Hadid, también modelos. Desde pequeña soñaba con competir como jinete en los Juegos Olímpicos, pero en 2012 fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, lo que la obligó a abandonar ese sueño y abrirse camino en el mundo de la moda.

Su carrera despegó en 2014 tras firmar con la agencia IMG Models y debutar en la Semana de la Moda de Nueva York. Desde entonces, Bella Hadid ha desfilado para firmas como Chanel, Givenchy, Tom Ford y Balmain, y ha sido imagen de marcas como Dior, Bulgari y Victoria’s Secret. Con más de 50 millones de seguidores en Instagram, se ha convertido en una de las modelos más influyentes del mundo, reconocida por su estilo versátil, su presencia magnética y su activismo en temas de salud mental y enfermedades invisibles como el Lyme.