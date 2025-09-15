Hospitalizan de emergencia a Sofía Vergara y se ausenta de los Premios Emmy 2025: ¿Qué le pasó?

Sofía Vergara, reconocida por su papel en Modern Family, alarmó a sus seguidores y a la industria del entretenimiento tras ausentarse de los Premios Emmy 2025. La actriz, de 55 años, tenía previsto presentar el premio a ‘Mejor actor principal en una Miniserie’, uno de los segmentos más destacados de la gala. No obstante, un problema de salud evitó su presencia en el evento. ¿Qué le pasó?

¿Por qué la actriz Sofía Vergara estaba invitada a los Premios Emmy 2025?

Sofía Vergara estaba invitada a la 77ª edición de los Premios Emmy, celebrada la noche del domingo. Su participación era una de las más esperadas, ya que iba a entregar uno de los premios principales de la ceremonia, un rol reservado únicamente para figuras de gran peso en la industria.

Además de su carisma natural, Vergara es conocida por ser una figura icónica de la televisión estadounidense gracias a su papel de Gloria Delgado-Pritchett en Modern Family, por el cual fue nominada en múltiples ocasiones a premios Emmy y Globos de Oro. Su presencia en la gala representaba no solo un momento de glamour, sino también un homenaje a su legado en la pantalla chica.

Su ausencia en la noche, dejó dudas en redes sociales, pues muchos desconocían la razón por la que no se presentó. Fue en su cuenta oficial de Instagram, que la actriz colombiana reveló qué le pasó.

Mira: Sofía Vergara y Joe Manganiello llegan a un acuerdo de divorcio; así dividieron sus bienes

Sofía Vergara nuevo romance / Redes sociales

¿Por qué la actriz Sofía Vergara no fue a los Premios Emmy 2025?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sofía Vergara explicó que sufrió una reacción alérgica repentina y severa que afectó directamente a uno de sus ojos . La actriz compartió imágenes que mostraban su ojo derecho visiblemente hinchado, enrojecido y con signos de intensa molestia. También publicó un video desde el hospital, donde se le ve intentando aliviar el malestar en el lavabo mientras enjuaga la zona afectada.

“No llegué a los Emmy, pero llegué a emergencias. ¡Perdón, tuve que cancelar! ¡La alergia a los ojos más loca justo antes de entrar en el coche!” Sofía Vergara

Aunque no especificó el origen de la reacción alérgica, algunos expertos sugieren que los síntomas coinciden con una conjuntivitis alérgica, una inflamación de la conjuntiva provocada por alérgenos en el ambiente. Según la Clínica Mayo, esta condición puede presentarse de manera repentina, y si no se trata adecuadamente, puede empeorar en cuestión de horas.

Mira: Sofía Vergara, de luto, tras la pérdida de importante hombre en su vida

¿Cuál es el estado de salud de Sofía Vergara tras estar hospitalizada?

Aunque la reacción alérgica fue lo suficientemente severa como para llevarla al hospital y cancelar su aparición pública, la actriz ha dado señales de que su recuperación avanza favorablemente. Hasta el momento, Sofía Vergara no ha brindado mayores detalles sobre su diagnóstico exacto ni el tratamiento recibido , pero se espera que en los próximos días emita un comunicado más amplio sobre su estado de salud.

La actriz ha seguido activa en sus redes sociales, compartiendo vídeos e historias en su cuenta oficial de Instagram, por lo que muchos usuarios han casi asegurado que se encuentra bien y que esto solo es un problema que le llevará algunos días. La preocupación inicial ha dado paso al alivio entre sus seguidores, quienes esperan verla nuevamente activa y con su característico buen humor.

Sofía Vergara vivió un inesperado episodio médico que la alejó de los reflectores, justo en una de las noches más importantes de la televisión.

Te puede interesar: Así lucía la verdadera Griselda Blanco, personaje que interpreta Sofía Vergara

Sofía Vergara posando seria / Instatram: @sofiavergara

¿Quién es Sofía Vergara y en qué programas ha trabajado?

Sofía Vergara es una actriz colombiana que nació el 10 de julio de 1972 en Barranquilla. Su carrera rápidamente fue en ascenso a su llegada a los Estados Unidos. Fue ahí que tomó un papel relevante en la industria. Sus participaciones más destacadas son las siguientes:

Series



Modern Family (2009–2020) – Famosa por su papel de Gloria, le dio fama mundial.

Griselda (2024) – Miniserie de Netflix donde interpreta a la narcotraficante Griselda Blanco.

Dirty Sexy Money – Serie anterior a su gran éxito.

También ha aparecido en varios shows y programas especiales de televisión.

Películas principales



Hot Pursuit (2015) – Comedia con Reese Witherspoon.

Chef (2014) – Comedia dramática con Jon Favreau.

Four Brothers (2005) – Drama/acción.

Machete Kills (2013) – Acción exagerada.

The Female Brain (2017) – Comedia contemporánea.

Bent (2018) – Thriller policial.

Chasing Papi (2003) – Comedia romántica.

Koati (2021) – Voz en película animada.

Lee: Sofía Vergara lanza contundente propuesta a Eugenio Derbez ¿De qué se trata?