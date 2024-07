Joe Manganiello desmiente a Sofía Vergara sobre los motivos de su separación y revela su verdad

El actor Joe Manganiello desmintió a su exesposa, la actriz Sofía Vergara, respecto a las razones que llevaron al final de su matrimonio. La pareja, que estuvo junta casi por 10 años, se separó a principios de este año, lo que fue una sorpresa para el público porque los famosos mostraban una aparente felicidad.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven. Él quería tener hijos y yo no quería ser una madre vieja. Creo que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no va conmigo. Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy preparada para ser abuela, no madre. Así que, si llega el amor, tiene que venir con [sus propios] hijos. También estoy en la menopausia, es lo natural”, dijo la actriz sobre su divorcio.

Contrario a estas declaraciones previas de la estrella de ‘Modern family’, en las que afirmó que la ruptura se debió a diferencias sobre la decisión de tener hijos, Manganiello ha aclarado que esto no fue el motivo principal por el que terminaron su matrimonio.

Joe rompió el silencio y desmintió a su ex / X

Según sus palabras, “eso no es cierto, intentamos tener una familia durante el primer año y medio y tuvimos una gran conversación al empezar, durante el primer mes de noviazgo”, explicó, dejando claro que él estaba dispuesto a aceptar cualquier decisión de la actriz al respecto.

El actor continuó su declaración insinuando que fueron motivos más complejos los que condujeron a la separación: “Dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entiendo. Solo dímelo, y sabré de qué se trata, y está bien’. Pero ese no fue el caso con ella y le juré que nunca me iría si no funcionaba y no lo hice. No fue inevitablemente por eso que todo terminó. Fue porque dos personas se distanciaron, y a veces eso pasa”, explicó a Men’s Journal.

Salieron a la luz los tristes motivos que habrían provocado el divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello / Instagram: @sofiavergara

Sofía Vergara y su ex Joe Manganiello rehacen sus vidas

Luego de su repentina separación, ambos encontraron nuevas parejas. Sofía Vergara ha sido vista acompañada del cirujano Justin Saliman, mientras que Joe Manganiello ha comenzado una relación con Caitlin O’Connor, mostrando que ambos han seguido adelante con sus vidas personales tras el fin de su matrimonio.

La historia de amor entre Joe Manganiello y Sofía Vergara, que una vez fue celebrada como una unión entre dos estrellas de Hollywood y muy idealizada se acabó y se transformó.

