Sofía Vergara y Joe Manganiello llegan a un acuerdo de divorcio; así dividieron sus bienes

Tras casi un año de su separación, Sofía Vergara y Joe Manganiello ya están oficialmente divorciados. Los detalles de este acuerdo de divorcio han sido revelados recientemente, marcando el cierre de una etapa en la vida de los famosos que protagonizaron una mediática separación.

De acuerdo con un reporte de Page Six, registros judiciales confirman que un juez ha firmado el acuerdo de divorcio al que llegaron Sofía Vergara y Joe Manganiello. Este documento detalla cómo se distribuirán los bienes económicos entre la expareja.

Aunque las razones específicas de su divorcio no fueron reveladas inicialmente, en una entrevista reciente con El País, la actriz mencionó que la ruptura se debió a diferencias en cuanto a la decisión de tener hijos. Sofía expresó su deseo de no ser madre nuevamente a una edad más avanzada, mientras que su esposo anhelaba la paternidad.

La actriz ya no quería ser mamá de nuevo / Facebook

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí. Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre”, dijo.

Y agregó: “Estoy casi en la menopausia; es la forma natural de las cosas. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga el bebé por un tiempo y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida; eso es lo que tengo que hacer”.

Los famosos ya están haciendo su vida por separado / X

El acuerdo de divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello

Según se filtró, ambos han aceptado la validez del acuerdo prenupcial firmado. Según lo acordado, Joe Manganiello conservará sus objetos personales, incluyendo ropa y joyas, así como todas sus ganancias desde la fecha de separación en julio de 2023. Por su parte, Sofía Vergara mantendrá sus pertenencias personales y las ganancias acumuladas desde la misma fecha.

El acuerdo de divorcio entre Sofía Vergara y Joe Manganiello marca el fin de su matrimonio de siete años. Aunque han decidido seguir caminos separados, ambos mantienen sus carreras exitosas y están listos para comenzar nuevos capítulos en sus vidas personales.

