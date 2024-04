Bebé de Matías Novoa y Michelle Renaud no nacerá en México; este es el país que eligieron

El actor Matías Novoa compartió la razón detrás de la decisión de que su primer hijo en común con Michelle Renaud, no nazca en México.

Novoa reveló en una entrevista para ‘Despierta América’ que decidieron que su hijo nazca en España donde planean hacer una nueva vida y mudarse a mediados de 2024.

Matías dijo que la mudanza forma parte de un plan de vida pensado para el bienestar de su familia. Según el actor, Madrid ofrece un entorno tranquilo y propicio para criar a su hijo.

“El bebé no nace acá (México). Nace en España. Tenemos un plan de vida allá. Vamos a comenzar otra aventura junto con Milo. Ya estamos a la espera de irnos”, indicó. Matías Novoa

Matías y Michelle le darán la bienvenida a su bebé en España donde empezarán una nueva vida / Instagram

¿Michelle Renaud y Matías Novoa se retiran de la actuación?

Esta decisión implica dejar atrás su carrera en México luego de tantos años de trabajo. Sin embargo, la pareja espera encontrar algún empleo artístico delante o detrás de cámaras en su nuevo hogar.

El actor dijo que tenía interés en explorar en la dirección y producción además de escribir guiones junto a su esposa y actuar en esos proyectos.

“No (dejaré la actuación). Bueno no sé lo que me presente la vida. A mí me gusta mucho también detrás de cámaras. Igual hago un curso de algo, fotografía. Me encanta la fotografía. Me encantaría dirigir”, contó aceptando también que “hay incertidumbre” en la decisión que tomaron.

La pareja dejará su carrera en México para iniciar una nueva vida juntos / Instagram

Al terminar las grabaciones de su actual telenovela ‘Marea de pasiones’, Matías se dará un momento para disfrutar de su nueva familia porque coincidirá con la última etapa del embarazo de Michelle.

“Lo padre es que terminamos de grabar y me va a tocar justo los últimos dos meses de embarazo de Mich y voy a poder disfrutar todo los primeros meses. Me quiero dar un descanso para estar con el bebé, con Mich en esa etapa tan maravillosa”, dijo.

Sobre el porqué quieren irse a España dijo: “Se nos dio. La vida nos llevó por allá, como que todo fue mágico. Fuimos a Madrid y Mich siempre me dijo: ‘Te va a encantar Madrid’. Es una ciudad tranquila donde se puede hacer una vida familiar, pensando en la familia”.

