Poncho de Nigris acepta que tuvo crisis matrimonial con Marcela Mistral; se separaron por un tiempo

En febrero, surgieron rumores de separación de Poncho de Nigris y Marcela Mistral. En su momento, la cantante e influencer dijo que no la estaban pasando bien y tenían descuidado su matrimonio.

Sin embargo, en irónicos mensajes aclaraba que a pesar de los videos que hicieron para el pódcast de Poncho, todo estaba bien entre ellos.

“Honestamente, no pensé que fuera necesario publicar esto... Pero el que calla, concede. Confirmo que mi esposo @ponchodenigris y yo estamos separados, pero solo por unos 28 días más a 923 km dice google maps. Y como aquí no estamos para estar dando nada.... Pues no nos callamos. Me duele México, así eran para otras cosas. Me quedé sin billetes, next. También vamos al baño por separado. Nacemos por separado. Dormimos. Cada uno sueña cosas por separado. m

Masticamos por separado y así sucesivamente”, dijo.

Marcela tuvo que mandar un comunicado para desmentir que se iba a divorciar de Poncho ante los rumores de separación / Instagram: @musamistral

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre su matrimonio con Marcela Mistral?

Después de estos rumores, es Poncho de Nigris quien recientemente dijo que sí tuvo una crisis con Marcela.

Una vez más fue en su pódcast donde el exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ dijo que sí había enfrentado problemas con su esposa después de ese video que tuvieron juntos en ‘Parejas disparejas’ donde hablan de su relación.

“Dejamos de hacer el pódcast ‘Parejas disparejas’ porque fue viral que Marcela estaba enojada. Lo demostró y ya nos andaban divorciando”, contó.

Esta exposición y presión social hizo estragos en su matrimonio y sí lograron afectarlos luego del episodio y lo expuso recientemente en el video ‘Mi pareja siempre está enojada’.

“Se empiezan a meter, a decirle cosas a Marcela de: '¿Qué haces ahí con un narcisista?’ y a mí me dicen: '¿Qué haces ahí con una amargada?’. Es pura c***** lo que te mete la gente. Mejor no exhibimos esa parte y nos ponemos a trabajar”, dijo.

Poncho dijo que las críticas lograron separarlos temporalmente y se mantuvieron distanciados por varias semanas, aunque ahora ya están bien nuevamente. “Ese mes estuvimos mal; es un chin… de tiempo separados”.

“Nosotros lo empezamos hace mucho y no había tanto pe**, nada más que ahorita como hay más gente pendiente están buscando el error para dividir. Antes lo hacíamos y no había pe**. Nos decíamos de cosas. Ahora decidimos no hacerlo porque no ganas nada”, agregó sobre el por qué no quieren seguir haciendo el pódcast en pareja.

“Vamos a enfriarnos un poquito. Vamos a dejar las redes, dejar la confrontación tuya y mía acá en la casa, y dejar de estarnos exhibiendo porque no tiene caso. Qué ganas con estar debatiendo temas pend*** para la gente”, finalizó.

