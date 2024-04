Patricio ‘N’ rompe el silencio en medio de graves acusaciones sobre sus hijas

Patricio ’N’ está enfrentando un duro proceso con la madre de sus hijas, Aurea Zapata. El fin de semana se dio a conocer que tenía una supuesta orden de aprehensión en su contra por abuso de sus hijas.

Este fue un giro inesperado luego de dos años de conflicto con su exesposa que lo denunció hace tiempo por v1ol3ncia familiar. Ahora el periodista Carlos Jiménez, mostró en sus redes una presunta orden de aprehensión contra el conductor.

Al respecto, la defensa de Patricio ’N’ ha declarado en medios que no está prófugo de la justica y que no conocen dicha orden de aprehensión. No obstante, él no ha aparecido públicamente. En este contexto, este miércoles se difundió en varios programas de Telediario una carta que se dice que el conductor dirige a sus hijas.

Aurea Zapata denunció a su ex por violencia familiar / Instagram

La carta que se dice que Patricio ’N’ dirige a sus hijas

“Con todo mi amor les compuse esta canción a 2 años y 4 meses sin vernos. Las extraño muchísimo, espero muy pronto estemos juntos otra vez y que nada ni nadie nos vuelva a separar. Las amo con todas mis fuerzas... Besos y abrazos, papá!”, se lee en el texto dado a conocer en varios programas de Telediario como Chismorreo y Vivalavi.

Hasta el momento Patricio ’N’ no ha hecho apariciones públicas ni se ha dicho dónde está.

Este fue el breve texto que dedicó el conductor a sus hijas a quienes no ha visto en dos años desde que inició la guerra con la mamá de las menores / X: @telediario

Igualmente, el equipo legal del conductor precisó que no han recibido una notificación de la supuesta orden de aprehensión, pero ya se encuentran trabajando en una estrategia de defensa para evitar que sea arrestado, en su caso.

El conductor ha recibido apoyo por parte de amigos del medio desde que se dio a conocer que había nuevas acusacione en su contra.

