Salvador Ibarra y su novia desmienten a Aurea Zapata, ex de Patricio ’N’ por decir que le bajó a la mujer

El conflicto que Aurea Zapata tiene con su exesposo, Patricio ‘N’, ha provocado que ella también se haya enemistado con el mejor amigo de éste, el conductor Salvador Ibarra.

Hace unos días nos encontramos a Salvador e Yleana, que no dudaron en responder. Él dijo: “La señora puede argumentar y decir muchas cosas, porque es libre de expresar lo que ella quiera. Eso no quiere decir que sea verdad. No sé de dónde saca esos argumentos y tampoco me voy a meter en una discusión tonta o a debatir algo que no existe. Desafortunadamente la señora se ha manejado así. Dice y dice, pero no comprueba nada. No tengo nada que decir ante las mentiras de una señora que no está sana”.

“Es una manera de desviar la atención y de dejar mal tanto a Patricio como a mí y a Yleana, para que ya no la ataquen tanto por lo que ha hecho”.

Salvador Ibarra y Patricio Cabezut siguen siendo amigos / Redes sociales

¿Salvador Ibarra le bajó a la novia a Patricio ’N’?

Yleana señaló: “Yo ni conozco a esa señora. A Patricio por supuesto que lo conozco. Hemos convivido con amigos. Yo los invitaba al estadio, porque soy entrenadora de futbol femenil. Iban Patricio, Salvador y más personas”.

Hace tiempo que conoce a Patricio y a Salvador. “Desde hace 2 años se estrecharon los lazos. Ellos fueron mis ángeles. Me apoyaron en un momento muy difícil: El fallecimiento de mi madre hace año y medio. Ellos estuvieron para apoyarme”.

Le preguntamos si salió con Patricio ‘N’ para ver si se daba algo. Nos dijo: “Nunca intentamos nada como pareja. Él sabía que yo estaba enfocada en otras cosas. No tenía cabeza para estar con alguien. Ya más adelante se dio la relación con Salvador con quien estoy muy feliz. Tenía mucho tiempo sin tener una pareja. Encontré una persona maravillosa en él”.

“Si fuera cierto que Salvador le bajó la novia al amigo, no se hablarían. Ellos siguen viajando juntos, juegan futbol, son muy unidos. Ahorita nos hemos distanciado un poco porque Patricio tiene una nueva relación. Él vive con su nueva novia y le está poniendo mucha atención a eso. Está muy feliz. Si lo vemos, lo saludamos con mucho gusto. Los tiempos no se han dado, pero tenemos el pendiente de irnos a comer”.

La novia de Salvador descarta la versión de Aurea / Instagram

Yleana le manda un mensaje a Aurea: “Que a mí ni me meta. Yo llevo mucho tiempo en el medio y jamás se ha hablado de mí, y mucho menos voy a estar en la boca de alguien que no conozco. Ni sé cómo se llama y ahora quiere generar chisme. Que ahora venga una persona y quiera embarrarme en cosas que no me interesan, ¡qué flojera! Yo no sigo esos juegos. Es ridículo. Soy un buen ser humano y no me estoy metiendo en problemas”.

Finalmente, le contamos a Salvador que Aurea declaró que ya está tomando cartas legalmente en su contra. “Que gaste su dinero y tiempo en mí. Que haga lo que tenga que hacer. No tengo miedo. Que proceda sobre mí. Que se enfoque en solucionar su vida, porque la señora no está cuerda”, finalizó.

¿Qué dijo Aurea Zapata sobre el romance de Salvador Ibarra y su novia?

Hace unas semanas, Aurea, ex de Patricio ’N’ dio unas declaraciones a TVNotas en las que comentó:

“Uno de mis mayores detractores, que incluso me ha tachado de mala madre, es Salvador Ibarra. Se ha atrevido a hablar mal de mí, de las mujeres”.

“Estoy tomando cartas legalmente. Hay algo raro en él. Patricio salió con una comentarista deportiva, Yleana. Me cuentan que Salvador le bajó la novia a mi ex. Salvador es el vocero de mi exesposo y está pendiente de nuestro proceso legal. Ahora le da seguimiento a la novia”, dijo.

