Aurea Zapata revela que Salvador Ibarra le bajó la novia a su ex, Patricio N

Desde hace casi 3 años Aurea Zapata y su exesposo, Patricio N, se enfrentan a procesos legales por la pensión alimenticia de sus hijas y por un presunto abuso.

Platicamos con la actriz para saber cómo va la situación y esto nos dijo: “Cada día mis hijas y yo estamos mucho mejor. Más tranquilas. Aunque vivimos con miedo, ya no es tan fuerte. Es inevitable sentirlo. La mayor parte de mi familia vive en Monterrey, pero tenemos amigos en la Ciudad de México que nos dan mucha fortaleza”.

“En el caso legal de violencia, estamos en espera de que el tribunal nos dé fecha para resolver. Estamos en espera de que el juez nos otorgue audiencia para obtener yo la guardia y custodia definitiva y que se decida la pensión alimenticia para mis hijas”.

“En la de abuso, esperamos la etapa complementaria, ya que Patricio ‘N’ pidió un tiempo de ampliación para la investigación, la cual terminó el pasado 11 de diciembre. La Fiscalía debe hacer la acusación y después seguirá la audiencia intermedia”.

Nos cuenta una situación que vivió con su ex: “Hace unos días, algunas activistas me comentaron que Patricio dijo que era actor, cuando siempre ha sido conductor. Le reclamaron porque no da pensión. Él se enojó muchísimo. No le gusta que tengamos apoyo de madres que también han vivido el abuso de no tener una pensión justa”.

Mira: Patricio ‘N’ es vinculado a proceso tras ser denunciado por abuso

Salvador Ibarra ha apoyado al conductor en este proceso y se ha lanzado contra Aurea

"Él menciona que nos da más de 30 mil pesos y no es verdad. Dice que vivimos en su propiedad. Creo que nadie le ha explicado o no está bien asesorado. Una pensión alimenticia conlleva alimentos, casa, médicos, medicina y escuela”.

“Dice que deberían estar en una escuela pública y no es malo. Lo que quiere es molestarme a mí. Ellas (sus hijas) estaban acostumbradas a una vida. Hemos sido valientes. Yo pago todo. Podríamos vivir mejor porque la obligación de él es tenerlas bien”.

“Estoy cansada de ataques de otro personaje. Uno de mis mayores detractores, que me ha tachado de mala madre, es Salvador Ibarra. Se ha atrevido a hablar mal de mí. De las mujeres. Estoy tomando cartas legalmente contra él”.

“Hay algo raro con él. Patricio ‘N’ salió con una comentarista deportiva, Yleana. Y me cuentan que Salvador le bajó la novia a mi ex. Salvador es el vocero de mi exesposo y está pendiente de nuestro proceso legal. Ahora le da seguimiento a la novia. ¿Con qué cara se atreve a dar entrevistas y a hablar mal de mí y de la mamá de su hija (Martha Julia)?”.

Checa: Aurea Zapata revela que la situación legal de Patricio ‘N’ podría empeorar rápidamente

A pesar de su amistad con Patricio N, Salvador le bajo a la novia, la conductora Yleana

A pesar de su amistad con Patricio N, Salvador le baó a la novia, la conductora Yleana

“Regresando al tema de Patricio, él declaró que tiene una relación con una modelo. Y está bien. Pero las activistas se lo acabaron porque mostró una imagen en la que le toma fotos en traje de baño. Le dijeron que si tiene dinero para pasear mujeres, entonces mejor pague la pensión. Le agradezco a todas. En especial a Diana Luz, que sacó la ‘Ley Sabina’ que protege a los niños y dice que los padres que no pagan la pensión no tendrán pasaporte. Ellas me han hecho fuerte. Yo no importo, lo que interesa son mis hijas”, concluyó.

Para más notas exclusivas sobre tus celebridades favoritas, ve por la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! Búscanos en redes sociales y en tu plataforma de pódcast favorita.

Te puede interesar: El futuro de Patricio ’N’ podría definirse por un video casero; fue vinculado a proceso por segunda ocasión