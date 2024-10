Ex de Martha Julia, las acusa, a ella y a Aurea Zapata, ex de Patricio ‘N’ de ser aliadas: “Resentidas”

Martha Julia y su ex, Salvador Ibarra, se enfrentaron varios años en los juzgados por temas de pensión alimenticia y las visitas de su hija en común. Aparentemente se encuentran en relativa calma, aunque nos encontramos a Salvador hace unos días y nos dijo cómo va la situación:

“Hace más de 5 años que legalmente terminamos ese proceso. Me aventé tres años peleando por estar en la vida de mi hija. Lo que me importa es el vínculo con ella porque es muy difícil, aunque se arreglen las cosas legalmente, ver a tu hija día y medio cada 15 días”.

“Me gustaría verla más seguido. Poder pasar a recogerla y comer un miércoles o un jueves. De repente me invitan a obras de teatro infantiles y me gustaría llevarla, pero (su mamá) me dice: ‘No porque tiene escuela’ o ‘no, ya tengo planes’”.

Salvador nos expresó su inconformidad por las acciones de Martha

¿No hay manera de cambiar el acuerdo con Martha? “Durante años lo he intentado, pero actualmente no hay esa opción. La señora está muy renuente. Ha estado muy bloqueada en cuestión de comunicación. Una madre que trata de quitarle el papá a su hija. Ella pidió la pérdida de la patria potestad.

Eso te da margen para saber que no quieren que estés. Si quisiera, claro que se modificaría. Si quisiera, me diría: ‘Estoy grabando una novela. Ven por la niña. Te puedes quedar con ella para que la lleves a la escuela’. Yo, sin ningún problema. Ella prefiere tener un asistente que la ayude a ella (en lugar de) que mi hija esté conmigo”.

¿Cómo va el tema de la manutención? “Se la paso. Hay ocasiones que me he atrasado por cuestiones de salud, de falta de trabajo, pero cuando tengo, ahí va. Estoy al pendiente de ella. No nada más es la manutención, también la ropa, las salidas, y otros gastos que luego no se toman en cuenta”.

Salvador Ibarra, ex de Martha Julia / Instagram: @siachava

¿Económicamente cómo has estado? “No tan bien. Esta profesión es difícil. Ahorita no estoy en proyecto y cuido mucho la cuestión económica”.

Salvador amigo de Patricio ‘N’ lo defiende de acusaciones

Salvador ha sido de las personas que han salido en defensa de Patricio ‘N’ de las acusaciones que ha recibido de su ex, Aurea Zapata, ya que es su mejor amigo:

“El proceso legal está en pausa hasta noviembre. Está con el dolor inmenso de no poder ver a sus hijas. Va para tres años, y soportando la falsedad de las declaraciones e injurias que dicen”.

Patricio ‘N’ y Salvador Ibarra en un restaurante / Instagram:@siachava

Martha Julia y Aurea Zapata presumen amistad en redes

Y por primera vez hizo esta revelación: “Su exmujer es la mejor amiga de la mamá de mi hija. Entre ellas dos traen una fiesta terrible. Cuando yo terminé la relación con Martha, una de las personas que la destruía, que hablaba pestes de ella, era Aurea”.

“Después de que terminó con Pato, Aurea la buscó, platicaron y ahora son súper amigas. Son aliadas. Están terriblemente ahí. No sé cómo (Aurea) puede ser un ser humano tan oscuro, tan terrible, tan malo”. Salvador Ibarra

Martha Julia y Aurea Zapata / Instagram: @marthajulia_

¿Por qué crees que decidieron aliarse? “Tengo teorías. Entre ellas, que, a pesar de que son bellas, no tienen a nadie. Nadie las quiere tomar en serio. Es la realidad. Son personas resentidas, que se quedaron dolidas, que tienen soberbia, ego. A final de cuentas están solas. Nada más están ellas dos”.

Martha Julia y Aurea Zapata / Instagram: @marthajulia_

Finalmente, nos contó que en el aspecto sentimental sale con la analista deportiva de TUDN Ileana Dávila: “Llevamos 6 meses y todo va bien. Ya la conoce mi hija como una amiga. Se han reído juntas. Estamos viendo qué ocurre”.

