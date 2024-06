Aurea Zapata reaparece en ‘Hoy’ y muestra un video de la supuesta violencia que vivió con Patricio ‘N’

La lucha legal entre Patricio ‘N’ y Aurea Zapata continúa. Recordemos que el conflicto comenzó hace poco más de dos años, luego de que la conductora denunciara al famoso por violencia familiar.

Hace poco más de un mes se dio a conocer que el conductor enfrenta una nueva denuncia, interpuesta por su expareja. En esta nueva denuncia, Aurea señala que Patricio supuestamente abusó de sus hijas, y debido a esta situación se giró una orden de aprehensión en su contra.

A pesar de estas medidas cautelares, los abogados de Patricio ‘N’ lograron un amparo con el cual el actor no pisó la cárcel. En la tercera audiencia, que se realizó el sábado 11 de mayo, el abogado de Aurea Zapata, el licenciado Rosendo Gómez, aseguró que Patricio quedó sujeto a proceso.

Hasta el momento, el caso continúa, ya que la Fiscalía dio seis meses más para que ambas partes presenten sus pruebas pertinentes. Mientras tanto, Patricio tendrá que mantenerse alejado del domicilio de las menores y deberá ir a los juzgados a firmar mensualmente.

Aurea Zapata rompe el silencio sobre el proceso que lleva en contra de su expareja, Patricio ’N’

La mañana de este jueves 27 de junio, Aurea Zapata apareció en el programa ‘Hoy’ y, por primera vez, habló de lo que ella dice que sufrieron sus hijas por parte de Patricio ‘N’.

“Todo empezó en el 2021 cuando yo voy con mis hijas a la delegación Benito Juárez a interponer una denuncia de violencia. Estuve casada 10 años con Patricio, quien es mi agresor. Me atreví a denunciarlo porque ya era demasiado lo que estábamos viviendo las niñas y yo: violencia física y emocional”. Aurea Zapata

Aurea también mencionó que después de su denuncia, Patricio interpuso una denuncia falsa en los juzgados familiares, pidiendo la custodia de sus hijas. "Él interpone una denuncia falsa en los juzgados familiares pidiendo que se me quiten a las niñas, pidiendo la guardia y custodia... Yo no había querido hablar porque quería proteger a mis niñas y evitar que esto se hiciera mediático. Hoy estoy aquí en el programa ‘Hoy’ para poner un hasta aquí y decir basta de violencia y basta de todas las mentiras que se han dicho de mi persona y de no creer en el testimonio de mis hijas”, afirmó con determinación Zapata.

Aurea Zapata muestra fuerte video de Patricio ‘N’

En el programa ‘Hoy’, Aurea Zapata mostró por primera vez un video en el que asegura haber sufrido violencia por parte de exesposo en 2020.

“Ha sido muy fuerte para mí y mis hijas. Seguimos en esta lucha. Él está vinculado dos veces: por violencia y por abuso. Esto significa que se abrió una carpeta de investigación y que las autoridades están buscando todas las pruebas para inculparlo”. Aurea Zapata

Aurea destacó la dificultad de ser creída sin pruebas en casos como el suyo: “Como en México y muchos lugares, a veces no te creen si no presentas una prueba... Hoy traigo un video en donde este señor es generador de violencia. Mis hijas y yo lo vivimos no solo una vez, sino muchísimas veces. Lo vivimos cada día, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Les presento el video en donde Patricio es un generador de violencia”, afirmó.

En el video mostrado esta mañana en el programa de televisión, se ve a Patricio ‘N’ entrando al parecer al cuarto de sus hijas. Se escucha a una pequeña gritando, y Patricio entra diciendo: "¿Qué pasó? ¿Te está molestando? Te doy unos cinturonazos. Ya estoy cansado. Ahora sí me cansaron”.

Aurea Zapata se puede observar corriendo de otra habitación para defender a sus hijas mientras Patricio ‘N’ le grita: “Métete al cuarto. Nos estás contaminando, y tú, es la última vez que se queja”. La pelea continúa entre gritos y el llanto de una pequeña, culminando con Aurea diciendo: “Ya quiero que te largues”, a lo que Patricio ‘N’ responde: “Me voy a largar mañana”.

Aurea aseguró que le aconsejaron no mostrar este video, pues tras hacerlo público podría perder fuerza ante la denuncia que de violencia que presentó.

Aurea Zapata “Pensé mucho en traer este video al aire. Me decía que quizás este video puede perder fuerza en una de mis denuncias de violencia contra el papá, pero ya basta de que le crean al señor porque tiene tantos años en el medio y porque habla bonito. Él es un generador de violencia, me pega, le pega a las niñas. Les pregunto a ustedes, ¿cómo un padre que trata así a sus hijos sale llorando en las calles cuando realmente no las quiere?”.

Zapata también recordó en qué momento fue grabado este video que por primera vez salió a luz y mencionó que todo lo ha hecho respecto a su ex no es mentira.

“El contexto de este video... Esto fue en 2020. Yo tenía Covid. Como ven, yo estaba en otro cuarto. Él se encargaba de cuidar a mis hijas, de darles de comer y de estar al pendiente de ellas, y como ven, no lo hacía. Omitía los cuidados, les gritaba, les pegaba, y yo tuve que salir a rescatarlas, a salvarlas... Por eso presento este video, porque mi denuncia de violencia no es mentira”. Aurea Zapata

Aurea Zapata revela que sus pequeñas y ella se encuentran en terapia

Aurea Zapata confesó que tanto ella como sus hijas están recibiendo terapia debido a la complicada situación que han atravesado.

“Mis hijas están bien. Estamos en terapia después de que nos presionó tanto con el juez de 26... porque el juez civil mandó catear mi casa y quería quitarme a las niñas... cuando ellas ya habían tenido una audiencia del menor y habían manifestado no querer verlo”. Aurea Zapata

Aurea destacó la importancia de su aparición pública para pedir justicia y que los jueces federales pongan atención a su caso: “El señor tuvo una orden de aprehensión y estuvo prófugo por tres semanas. Utilizó los recursos que te da la ley y por eso se amparó. Por eso lo ven en la calle, en los eventos y sí tiene trabajo”, señaló.

“Que este señor guarde silencio y no hable más de mis hijas, porque al hablar de ellas las está victimizando y provocando que sufran bullying, impidiendo que tengan una vida tranquila y en paz”, demandó Aurea.

Además, Aurea cuestionó el compromiso de Patricio ‘N’ con sus hijas: “Para qué las quiere si las abandonó económicamente y solo les da 44 pesos diarios. Quizás algunas personas piensen que se puede vivir con eso, pero en total son 2 mil 700 pesos para dos niñas. Yo tengo algunos trabajitos. Mi madre de 91 años es quien paga la escuela, y mis hermanos nos apoyan económicamente. La verdad, ya no esperamos nada de él”, concluyó Aurea.