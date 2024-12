Aurea Zapata habla sobre su relación con Luis Enrique Guzmán; ¿sí vivía en casa de Silvia Pinal?

Aurea Zapata, exesposa del conductor Patricio ’N’ con quien tiene un problema legal debido a que lo acusó de abusar de sus dos hijas, rompió el silencio sobre su relación con Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal (qepd) tras meses de especulaciones mediáticas. En una reciente entrevista, Zapata explicó que, aunque ambos mantienen una relación de amistad, decidieron “darse un tiempo” debido a las complicadas circunstancias personales y mediáticas que atraviesan ambos.

A pesar de que en el pasado Luis Enrique Guzmán había negado cualquier vínculo con Aurea, señalando que apenas y la conocía, la conductora aseguró que sí tenían afecto el uno por el otro, aunque en la actualidad no se encuentren en comunicación.

En mayo Aurea confirmó que el hijo de doña Silvia la apoyaba “con mucho cariño y amor” por la situación que atraviesa con el padre de sus hijas, pero ahora dijo que si bien la amistad entre ambos fue cercana, tomaron la decisión de distanciarse y darse un tiempo.

Aurea Zapata y Luis Enrique Guzmán están distanciados / Instagram

“Somos amigos, ahorita, no tenemos canal de comunicación por toda la situación”, comentó, señalando que tanto ella como Luis Enrique están atravesando momentos difíciles. “Hay que respetar; él está en un momento de luto, lo que él está viviendo no es nada fácil, ni yo tampoco, entonces nos dimos un tiempo, para que cada quien sane su alma y ya Dios dirá después”, indicó.

La separación dice, les ayudará en su camino de sanación individual y puedan enfrentar los desafíos personales que tienen de manera independiente.

¿Luis Enrique Guzmán y Aurea Zapata pudieron llegar al altar?

Aurea también expresó, en tono de broma, que a pesar de los rumores de un romance, no se apresuraría a casarse con Luis Enrique.

“¿No les dijo que ya nos vamos a casar? (Risas) No, no, somos amigos. ¿No fuiste a la boda a Las Vegas? No, somos amigos, solamente que tenemos casos tan parecidos que la prensa y mi ex o sus amigos intentaron perjudicarlo”, indicó.

Cabe mencionar que las declaraciones de Aurea fueron hechas dos días antes del fallecimiento de Silvia Pinal, lo que ahora tienen más profundidad sus palabras al respecto.

¿Aurea Zapata vivía en la casa de Silvia Pinal?

En abril, surgieron rumores sobre un posible romance entre Aurea Zapata y Luis Enrique Guzmán, después de que ‘Kadri paparazzi’ diera a conocer que supuestamente Aurea, quien se encontraba en un proceso legal contra su exesposo Patricio ’N’, se mudó junto a sus hijas a la casa de Luis Enrique Guzmán en el Pedregal, propiedad de su madre, Silvia Pinal. La situación generó especulaciones y comentarios en los medios, pero el hijo de la diva del cine negó todo ante las cámaras aunque había fotos publicadas por Aurea que dejaban ver ciertas áreas de la lujosa mansión de doña Silvia. “Para nada, apenas la conocí en Televisa, pero nada que ver, para nada”, decía.

En esta ocasión, Aurea no comentó desde cuándo ya no vive con Luis Enrique o si sigue en la famosa casa de Silvia Pinal pese a estar distanciada de el hijo de la fallecida actriz.

