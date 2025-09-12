Laura Bozzo reaparece en redes ¿habla sin filtros de su salud tras fuerte intervención médica?

Laura Bozzo, la conductora peruana que ha marcado huella en la televisión latinoamericana, volvió a ser noticia tras compartir en sus redes sociales una imagen desde la cama de un hospital en Perú. Con 74 años, Bozzo ha sido reconocido por su estilo directo y polémico, características que la han mantenido vigentes en el mundo del espectáculo.

Recientemente, estrenó su documental en ViX, donde narra su vida y carrera, ofreciendo una mirada íntima a su trayectoria. El 11 de septiembre, Laura Bozzo publicó una fotografía desde el hospital, acompañada de un mensaje en el que detalló el motivo de su internamiento.

Laura Bozzo dio a conocer que los casos que presentaba en su programa eran falsos y no tenía conocimiento de ello / Caputra de pantalla Sergio Mayer

¿Por qué fue hospitalizada Laura Bozzo?

Laura Bozzo fue hospitalizada en su natal Perú debido a complicaciones en sus rodillas que afectaban su movilidad. A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora compartió una fotografía desde la cama del hospital, donde se le ve sonriente y optimista. En el mensaje, expresó:

“Llegando a Perú. Lo mejor, mis rodillas al fin perfectas para caminar y correr. Estoy muy feliz, volver a empezar”. Laura Bozzo

La intervención médica fue realizada por el reconocido cirujano Otto Cedrón Goicochea. El procedimiento tuvo como objetivo aliviar los problemas articulares que Bozzo había estado enfrentando desde hace tiempo. La noticia de su hospitalización generó preocupación entre sus seguidores, quienes rápidamente expresaron mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación.

Laura Bozzo habla de su hospitalización / Captura de pantalla

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre su estado de salud?

Después de unos días de incertidumbre y especulación en redes sociales, Laura Bozzo reapareció públicamente. Luego de que la conductora peruana, de 74 años, confirmó que la cirugía fue exitosa y que actualmente se siente con más energía y movilidad, algo que había perdido en los últimos meses debido a los dolores constantes en sus rodillas, en esta ocasión, sorprendió a sus seguidores con su nueva publicación.

En su cuenta oficial de Instagram, Bozzo compartió un mensaje lleno de optimismo. Sin embargo, en este no habló de su estado de salud, sino de su fanatismo con ‘Merlina’, la serie de Netflix. En Instagram la conductora posteo:

“Amo lo que se puede hacer con inteligencia artificial soy fanática de@merlinanetflixlat mi serie favorita la mejor por eso colaborar con ellos fue mi sueño y ya viene la tercera temporada” Post Laura Bozzo

Lo anterior fue celebrado por sus seguidores, la mayoría destacó que Laura se mostró con una gran actitud en sus redes sociales, lo que sería un indicio de que se encuentra mucho mejor de salud y con mucho animo. Sin embargo, ella no ha dado más detalles sobre su intervención quirúrgica.

¿De qué trata el documental de Laura Bozzo en ViX?

El 28 de agosto, ViX estrenó el documental ‘Laura Bozzo’, una producción que ofrece una mirada sin precedentes a la vida personal y profesional de la conductora. La producción cuenta con material de archivo desconocido, entrevistas exclusivas y acceso a su entorno íntimo, revelando aspectos desconocidos de su historia.

En el documental, Laura Bozzo narra su incursión en la televisión, su ascenso a la fama y los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su carrera. La producción también aborda el escándalo político que la llevó a enfrentar la justicia en 2002, cuando fue sentenciada a tres años de arresto domiciliario, período que cumplió viviendo en el canal de televisión desde donde transmitía su programa. A pesar de las adversidades, Bozzo ha logrado mantenerse vigente en el mundo del espectáculo, consolidando su figura pública.

