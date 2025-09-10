Laura Bozzo aparece en cama de hospital y alerta a sus fans: ¿Cuál es el estado de salud de la conductora?

Hace unos minutos, la famosa y controversial conductora, Laura Bozzo, apareció en una cama de hospital, razón por la que fans, seguidores y medios mostraron preocupación, pues no se conocía algún problema de salud o padecimiento reciente. Bozzo, quien hace poco estrenó su documental, es ahora tendencia por un tema de salud. ¿Qué le pasó?

¿Cómo luce Laura Bozzo a los 74 años de edad?

Laura Bozzo ha sido elogiada en distintas ocasiones en redes sociales y también por sus amigos de la farándula, más allá de su contenido, destacan su gran figura a los 74 años de edad.

Fue hace dos semanas que Bozzo compartió en redes sociales una foto posando en traje de baño junto a una piscina. En la imagen publicada, Laura Bozzo luce radiante, mostrando con confianza y naturalidad su figura.

Junto a la fotografía, compartió un mensaje lleno de gratitud:

“Gracias a Dios por tantas bendiciones, a mí por haber sido una guerrera que muestra con orgullo sus heridas de guerras ganadas, a mi familia que amo, a mi público que adoro, a mi equipo y obvio a mi hija que siempre está conmigo, pasándola increíble”.

De igual manera, distintos seguidores chulearon la foto:

“Como el buen vino, Laura Bozzo mejora con los años” o

“Mira te estás que te ardes, todo que ver esa foto siempre diva”

Laura Bozzo en traje de baño / IG: laurabozzo_of

¿Por qué Laura Bozzo estuvo en el hospital?

La imagen de Laura Bozzo en el hospital, alertó rápidamente a amigos y conocidos, quienes compartieron mensajes de apoyo a la conductora del famoso programa “Laura en América”, tras lo que parece un asunto serio de salud. Maribel Guardia comentó en el post de Instagram, lo siguiente:

“Dios te acompañe, amiga linda”

Bozzo, no ahondó mucho en el tema, y mientras compartía una foto en Instagram, en la que mencionaba al Dr. Otto Cedrón, agradeció su intervención tras haber llegado a Perú. Por lo que se entiende, Laura fue intervenida de las rodillas, atendiendo problemas de movilidad en su día a día.

Laura comentó lo siguiente:

“Llegando a Perú directo donde @drottocedron me he hecho de todo lo mejor mis rodillas al fin perfectas para caminar y correr estoy muy feliz volver a empezar” Laura Bozzo, vía IG

¿Quién es la actual pareja de la conductora, Laura Bozzo?

La presentadora de 74 años, Laura Bozzo, ha sido vinculada sentimentalmente con Javi Domz, un joven productor y cantante mexicano 41 años menor que ella. En TVNotas, conversamos con Javi, quien reveló que entre él y Laura ya hubo “unos cuantos besos”.

El romance habría comenzado durante un reciente viaje a Colombia, donde Laura Bozzo fue homenajeada por su carrera. De acuerdo con el testimonio del productor, fue en ese contexto donde surgió una conexión más cercana entre ambos.

Estoy contento por todo lo que está sucediendo en el ámbito profesional y en el amor Javi Domz

Javi Domz, conocido también como JeyB en redes sociales, es originario de Mexicali, Baja California, y se perfila como una promesa en la industria del entretenimiento. En su perfil de Instagram se presenta como cantante, compositor, guionista, productor y director creativo y ejecutivo.

Javi Domz no se guardó nada y habló de la atracción recíproca que existe con Laura. Según reveló a TVNotas, desde un principio, ambos coquetearon: “ En cuanto me vio, me dijo: ‘Así me gustan, grandotes como tú ’. Quiero conquistarla”, relató.

