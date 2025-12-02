Manelyk sorprende al mostrar su nueva cinturita tras cirugía de remodelación; así luce la exacashore

Si algo distingue a Manelyk es la transparencia con la que comparte todos los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. Esta vez no fue la excepción: recientemente reveló que se realizó un cambio de implantes en el pecho y una remodelación costal con el objetivo de lucir una figura todavía más acinturada.

Manelyk, quien anteriormente tuvo una experiencia negativa con biopolimeros,compartió que esta ocasión recurrió a un médico de su confianza, quién le aplicó este procedimiento que modifica las costillas para que pueda lucir más acinturada, ¡aclaró que no perdió las costillas!

Manelyk González, mejor conocida como Mane, captó la atención de las redes sociales en días recientes, debido a una peculiar entrevista. / Instagram.

¿Qué dijo Manelyk sobre su nueva cirugía y cuáles son los peligros?

Manelyk explicó que decidió compartir su experiencia porque muchos de sus seguidores tenían dudas sobre esta cirugía.

“Me hice la remodelación costal, no me molestó para nada. Todos mis fans tienen dudas de esta cirugía que no es nueva, de hecho está de moda, pero justo no todas las cirugías son para todas”, comentó.

¿En qué consiste la remodelación costal? En un video, el cirujano Javier Soto acompañó a Manelyk y dio detalles del procedimiento, aclarando que no se trata de la antigua técnica en la que se removían costillas.

“Si es nueva, tiene 3 años. Lo que hacían antes era remover las costillas; había un cirujano en México y otro en Canadá. Pero evolucionó a esto, que es mucho más seguro y más natural. Lo más bonito es que hacemos una punción en vez de una incisión. Con tecnología ultrasónica movemos la costilla, pero no las quitamos. Se dejan en tu cuerpo, solo se modifican”, explicó.

Manelyk se somete a una remodelación costal. / Redes sociales.

Así luce Manelyk con su nueva cintura tras nueva cirugía de remodelación de costillas

La exintegrante de “Acapulco shore”, Manelyk, lanzó un mensaje para todas las mujeres interesadas en el procedimiento:

“Hermanas, no les va a pasar absolutamente nada, solo van a estar más buenas y van a tener más cintura.”

La influencer se mostró feliz con los resultados y aseguró que seguirá compartiendo su proceso de recuperación para despejar dudas y romper mitos alrededor de esta polémica cirugía estética.

Mane compartió con sus seguidores una foto usando su faja y otra luciendo un vestido café, el cual, asegura, ahora le queda tan grande que incluso debe sujetarlo con una pinza por detrás debido a lo pequeña que quedó su cintura.

Manelyk se somete a una remodelación costal. / Redes sociales.

¿Qué cirugías se ha hecho Manelyk?

Manelyk ‘la reina de los realities’ se ha sometido a varios procedimientos estéticos algunos de ellos son:

Implantes en el pecho -2015 (primeros) / 2025 (reemplazo y reconstrucción)

Remodelación costal (cintura) – 2025

Bichectomía (bolsas de Bichat) – (antes de 2025)

Relleno de labios – 2023

Implantes de mejillas – 2024

Brazilian Butt Lift (BBL) – 2024

Ácido hialurónico en rostro

Biopolímeros en glúteos

¿Qué es la remodelación costal que se hizo Manelyk?

El doctor Javier Soto que operó a Manelyk explicó que la remodelación costal es un procedimiento quirúrgico estético que busca reducir la circunferencia de la cintura y estilizar el torso mediante la modificación de las costillas flotantes (11 y 12).

Se realiza bajo anestesia general y puede implicar fractura controlada o reposicionamiento de estas costillas para lograr una figura más curvilínea, especialmente la silueta tipo “reloj de arena”.

Este tipo de cirugía suele combinarse con otros procedimientos de contorno corporal y requiere una recuperación cuidadosa debido a molestias y restricciones de movimiento.

En el caso de Manelyk González, la influencer mexicana se sometió recientemente a una remodelación costal como parte de una transformación corporal más amplia. La intervención se realizó en Colombia con el Dr. Javier Soto, reconocido especialista en cirugías estéticas. Además de la remodelación costal, Manelyk aprovechó para realizar una reconstrucción mamaria, retirando implantes antiguos y colocando nuevos, así como retoques en el abdomen para corregir incomodidades de cirugías previas.

El objetivo principal de la remodelación costal en Manelyk fue afinar su cintura y definir mejor la transición entre el tórax y la cadera, logrando un torso más estilizado.

