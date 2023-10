Manelyk González revela que tuvo complicaciones de salud tras someterse a tratamientos estéticos

La influencer afirma que este tema le ha causado mucha inseguridad.

Recientemente, Manelyk González abrió su corazón y habló sobre los problemas de salud que tuvo a raíz de someterse a un tratamiento estético, justo después de su salida del reality de Telemundo Los 50.

Mediante redes sociales, la exintegrante de Acapulco Shore confesó que se hizo un “drenaje linfático” en el rostro y provocó que tuviera una hinchazón en el ojo derecho que, a su considerar, la hacía lucir como “el jorobado de Notre Dame”.

Si bien los expertos recomiendan este tratamiento para “mover los líquidos en el organismo y propiciar la liberación de toxinas”, la también influencer contó que tuvo efectos secundarios por un procedimiento que se había hecho anteriormente.

“A mí, tal vez, lo que está haciendo que tenga esta reacción es alguna m13rd4 que me hice hace mucho tiempo. La cosa se puso más grave cuando me dijeron ‘es complicado. Igual tuviste suerte’”, indicó.

Sin dar muchos detalles, mencionó que un cirujano le dijo que pudo haber quedado ciega o incluso una consecuencia “mucho peor”. Debido a la gravedad de la situación, se ha realizado muchos estudios para encontrar una solución.

De igual manera, reconoció que los efectos negativos de su tratamiento le han ocasionado mucha inseguridad, principalmente por los malos comentarios que ha leído en sus publicaciones.

“Es una inseguridad que traigo conmigo y me causa molestias. Yo tenía mucho miedo de ir a un evento por la reacción que yo traigo. Me llegaron comentarios de: ‘Ya déjate la cara’, ‘Ya estás vieja’, ‘Te ves mal’. Todo eso que, en mi situación, no ayuda. Hicieron que me sintiera mucho peor”, dijo.

Manelyk González reconoció que este problema le causa mucha inseguridad / Facebook: Manelyk González

Manelyk admite que abusó de los tratamientos

Pese a aclarar que su “reacción” pudo ocurrirle a cualquier persona, Mane reconoció que había “abusado” del ácido hialurónico y provocó una transformación “exagerada” en su cara.

“Me dijeron ‘te vamos a hacer una hidratación (con ácido hialurónico)’. Me tapó algún ducto. Me está haciendo una reacción alérgica. Ya se calcificó. Es lo que he entendido. Para quitar lo que tengo aquí, está muy c4br0n”, sostuvo.

Para finalizar, aseguró que ha visitado muchos médicos y solo le han dado dos opciones: abrir el ojo o someterse a un largo tratamiento: “Yo llego con los doctores y les digo: ‘Por favor, estoy desesperada. Ya no puedo más’”, concluyó.

A lo largo de su corta carrera, la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy se ha sometido a diversas cirugías como: bichectomía, inyección de ácido hialurónico en la cara, inyección de polímero en el tr4s3r0, aumento de pechos y liposucción.

A lo largo de los años, Mane se ha sometido a muchas operaciones estéticas / Facebook: Manelyk González

