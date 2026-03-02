Laura Flores Flores revela la cirugía que se hizo para rejuvenecer su rostro, ¡muestra resultados de impacto!

A finales de enero, Laura Flores sorprendió al compartir una fotografía en la que lucía visiblemente más rejuvenecida. La actriz, de 62 años, recibió numerosos elogios, pero también despertó la intriga de algunos: ¿se hizo un lifting facial?, ¿se inyectó bótox?

Sin embargo, al ser cuestionada, la actriz comentó que el bótox y ella no son compatibles pues le levanta demasiado la ceja y aseguró que, hasta ese momento, no se había realizado ningún procedimiento.

Cuando la actriz fue cuestionada acerca de algún retoque en el rostro, lo negó totalmente: “Todavía no, tengo cita, en febrero me hago todo”, señaló Laura. Y no era broma, pues ahora la actriz compartió con sus seguidores el “arreglito” que le va a rejuvenecer la mirada y que seguro la hará lucir aún más bella.

¿Qué cirugía se hizo Laura Flores para rejuvenecer su rostro?

La actriz Laura Flores reveló, a través de su cuenta de TikTok, que hace 12 días pasó por el quirófano para realizarse una cirugía con el Dr. Fernando Molina Montalvo.

“Creo en la transparencia y me gusta compartir mis experiencias con gente que puede necesitar un consejo. El Dr. Fernando Molina Montalvo, cirujano plástico y reconstructivo, me practicó una blefaroplastia, cirugía de párpados, y aquí te platico cómo maquillarte una vez que el doctor te lo permita”, explicó la actriz en su publicación.

Flores, quien continúa con diversos compromisos profesionales —entre ellos una presentación el próximo 6 de marzo en La Maraka— comentó que, con autorización médica, recurrirá al maquillaje para disimular las marcas de la intervención y poder cumplir con su agenda laboral.

¿Cómo luce Laura Flores tras su bleflaroplastía?

La actriz reveló en sus redes: “Llevo 12 días de operada de mi blefaroplastia. Me retiraron piel del párpado superior y del inferior por la edad. Aquí tengo una costra y acá otra; esas no las puedo arrancar. Vamos a tener que lidiar con ellas porque me tengo que maquillar, tengo que trabajar y vamos a ver cómo la libramos”, relató Laura Flores.

La actriz aún luce con las heridas visibles y el parpado inflamado. Sin embargo, los resultados de esta cirugía serán visibles en los primeros.

¿Qué es la bleflaroplastía que se hizo Laura Flores?

Con el envejecimiento, la piel de los párpados va perdiendo firmeza y elasticidad, lo que provoca que se descuelgue y haga que la mirada luzca más pesada o incluso parcialmente cubierta. En el caso de Laura Flores, la actriz dijo someterse a una bleflaroplastía superior e inferior.

En algunos pacientes, esta caída puede interferir con la visión. No obstante, más allá de su función correctiva, la blefaroplastía también ofrece un beneficio estético importante, ya que al retirar el exceso de piel se logra una apariencia más fresca, se suavizan las arrugas y disminuyen los signos de fatiga.

Según las necesidades de cada persona, la intervención puede realizarse en los párpados superiores, en los inferiores o en ambos. Generalmente está indicada para corregir:



Exceso de piel en los párpados superiores que puede llegar a obstaculizar la vista.

Bolsas de grasa bajo los ojos que generan un aspecto de cansancio.

Flacidez y líneas de expresión en la zona periocular.

Párpados ligeramente caídos (ptosis leve).

Se trata de un procedimiento relativamente sencillo y, por lo general, con pocas complicaciones.

Se realiza con anestesia local y, en algunos casos, con sedación.

Tiene una duración aproximada de entre una y dos horas.

