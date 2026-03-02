¿Lalo Salazar sí quería regresar con Laura Flores? La contradice y niega haberla dejado sin explicación

El periodista Eduardo Salazar, mejor conocido como Lalo Salazar, fue abordado por la prensa durante el evento Los más influyentes de México y América Latina, donde habló por primera vez sobre su ruptura con Laura Flores. El periodista aseguró que se encuentra bien y confía en que la actriz también lo esté.

“Yo muy bien y estoy seguro de que ella también”, comentó Lalo Salazar al ser cuestionado sobre cómo se encuentra tras la ruptura. Ante el señalamiento de un reportero que aseguró que la actriz pronto estará en México, el periodista respondió con cordialidad: “Me dará gusto verla”.

Laura Flores felicita a Lalo Salazar por el Día del Padre. / Facebook

¿Qué dijo Lalo Salazar sobre su noviazgo con Laura Flores?

Lalo Salazar fue cuestionado sobre si existía algún rencor o molestia hacia Laura Flores tras su ruptura. El periodista descartó cualquier resentimiento y, por el contrario, le dedicó palabras de reconocimiento: “Al contrario, de ella aprendí. Es una gran mujer, una gran actriz, una gran artista y, sobre todo, una gran mamá. Estoy muy agradecido por el tiempo que pasé con ella. Ella me enseñó mucho”.

Lalo Salazar negó que la separación haya sido repentina o sin explicación, como se dijo públicamente. “No, para nada. Claro que sí lo hablamos. Eso que dijeron es falso; lo hablamos los dos, estuvimos de acuerdo y se acabó”, afirmó, rechazando la versión de que se fue sin darle explicación por la ruptura en referencia a lo que Flores declaró en el programa De primera mano.

Cabe recordar que, en esa entrevista, Laura Flores confesó entre lágrimas: “No me contestó mensajes ni nada… Una explicación como tal no la tengo, y eso es lo que me dolió. Lo sentí como una caída libre, y eso fue lo que me mandó a la depresión”.

Por su parte, la hija de Lalo Salazar también habló ante los medios y elogió a la actriz: “Ella es muy linda y agradecida por el tiempo que pasaron juntos. Fue una decisión de los dos y nadie puede meterse”, expresó.

Laura Flores y Lalo Salazar desataron rumores de haber terminado su noviazgo / IG: @lalosalazar_oficial / @laurafloresmx

¿Lalo Salazar quería regresar con Laura Flores?

Lalo Salazar también fue cuestionado sobre la tristeza que manifestó Laura Flores, quien en diversas entrevistas incluso rompió en llanto y admitió que, aunque su relación duró apenas tres meses, la ruptura la llevó a sentirse deprimida porque se había ilusionado con el noviazgo.

Ante ello, el periodista reiteró que, como en cualquier separación, hubo sentimientos de ambas partes: “Yo también estaba triste, porque cuando acaba una relación hay tristeza, pero estoy seguro de que le va a ir muy bien”, expresó.

No obstante, no reveló si él, en algún momento, quiso retomar su relación con la actriz.

Laura Flores lanza indirectas sobre su ruptura con Lalo Salazar / Laura Flores lanza indirectas sobre su ruptura con Lalo Salazar

¿Cuánto duró el romance de Laura Flores y Lalo Salazar?

El romance entre Laura Flores y Lalo Salazar fue breve; distintas fuentes señalan que la relación se extendió por poco más de tres meses. La pareja se mostraba muy contenta y enamorada pero en junio, Laura Flores lanzó un comunicado en el que anunció la ruptura.

“Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo...”, escribió Laura.

Finalmente, pidió a la prensa que respetaran su momento de duelo. Así como aseguró que no daría ninguna declaración con respecto a esta lamentable ruptura.

“Pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación. Les ruego a ustedes y a los medios que no hagan juicios, hicimos pública nuestra relación con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele. Y el dolor se respeta. Por mi parte, no daré entrevistas ni declaraciones. Él es un caballero, un hombre íntegro, un gran padre, hermano e hijo, un gran periodista, el mejor sin duda, y yo, como ustedes, también soy y seré su fan”, escribió Laura Flores.

La misma actriz dejó claro en varias entrevista que nunca supo la razón por la cual el periodista se alejó pues realmente no la terminó formalmente. Ella reveló que, tras sufrir un ataque de hipoglucemia, él simplemente se fue y no la volvió a buscar.

