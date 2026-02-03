¿Laura Flores y Yahir son pareja? El video juntos que desató rumores y esto es lo que se sabe | VIDEO

La actriz y conductora Laura Flores volvió a colocarse en el centro de la conversación en el mundo del espectáculo luego de que sus recientes declaraciones sobre su vida sentimental despertaran especulaciones en redes sociales. Sus palabras, sumadas a un video que circula en plataformas digitales junto al cantante Yahir, provocaron que usuarios comenzaran a preguntarse si entre ambos existe algo más que una amistad.

Laura Flores / Redes sociales

¿Qué dijo Laura Flores sobre Yahir y su vida amorosa?

Hace unos días, Laura Flores ofreció una entrevista al programa Hoy, en la que habló abiertamente sobre su situación sentimental actual. La actriz confirmó que se encuentra soltera tras su rompimiento con el periodista Lalo Salazar y explicó que, por ahora, no mantiene ninguna relación formal.

Durante la conversación, Laura Flores mencionó que únicamente podría enamorarse de una persona con características similares a las de Yahir, comentario que llamó de inmediato la atención. La conductora señaló que alguien como el cantante sería el perfil ideal para considerar una relación sentimental, aunque posteriormente matizó sus palabras al decir que incluso podría tratarse de alguien mucho más joven, “como su sobrino”.

“El día que me encuentre un señor como Yahir, entonces lo voy a pensar”, expresó Laura Flores durante la entrevista televisiva. La declaración fue retomada en redes sociales y portales de espectáculos, lo que generó una ola de reacciones y especulaciones entre seguidores de ambos artistas.

¿Laura Flores y Yahir estarían estrenando romance? / Captura de pantalla

¿Yahir está soltero o tiene pareja actualmente?

Ante los comentarios de Laura Flores, Yahir también ha sido tema de conversación debido a su situación sentimental. El cantante ha declarado en diversas ocasiones que mantiene una relación estable desde hace más de 10 años con la madre de su hija menor, relación que, según ha señalado, atraviesa un momento positivo.

El intérprete de La locura ha confirmado que se encuentra feliz y que su relación es “maravillosa”, dejando claro que su vida personal está lejos de los rumores que surgieron tras las declaraciones de la actriz. Esta información ha sido clave para descartar cualquier vínculo romántico entre ambos.

Pese a ello, la cercanía profesional y la buena relación que mantienen Laura Flores y Yahir han sido interpretadas por algunos usuarios como señales de algo más, especialmente tras la difusión de un video que ambos compartieron en redes sociales.

Yahir rompe el silencio y comparte momento emotivo con su hijo Tristán. / Foto: IG/yahirmusic

¿Qué muestra el video de Laura Flores y Yahir que se hizo viral?

El video que detonó los rumores fue publicado por Laura Flores en su cuenta de TikTok. En las imágenes se observa a la actriz junto a Yahir en una dinámica visual en la que ambos “chocan”, dando la impresión de que ella lo carga con facilidad, lo que generó sorpresa entre los seguidores.

Sin embargo, el propio contenido deja ver que se trata de un efecto visual y no de una escena real. Laura Flores acompañó el clip con la frase “Fortaleza de mujer”, sin hacer referencia alguna a una relación sentimental. El material fue interpretado como una muestra de complicidad y buen humor entre ambos.

Este video se suma a otros contenidos que han compartido juntos como parte de la promoción de la obra de teatro Los hombres aman a las ca…, proyecto en el que actualmente trabajan. La convivencia constante y la promoción en redes sociales han reforzado la percepción de cercanía entre los famosos, aunque sin confirmación de un romance.

Hasta el momento, no existe ninguna declaración oficial que indique que Laura Flores y Yahir mantienen una relación amorosa. Ambos han sido claros respecto a su situación sentimental: ella se encuentra soltera y él mantiene una relación estable desde hace años.

