¿Concursante de “¿Apostarías por mí?” no se baña desde hace días? Su pareja lo exhibe; asegura ¡no lo soporta!

El reality show “¿Apostarías por mí?” apenas va en su segunda semana y ya explotó uno de esos momentos que hacen arder las redes sociales. La convivencia entre parejas, el encierro, la presión de las cámaras y la estrategia por destacar en pantalla comienzan a pasar factura, y ahora un concursante quedó en el ojo del huracán por un tema tan básico como incómodo: la higiene personal.

Parejas participantes de "¿Apostarías por mí?"

¿Quién es el participante de “¿Apostarías por mí?” que confesó que no se baña desde hace días?

El nombre de Malito comenzó a sonar con fuerza en el reality “¿Apostarías por mí?” luego de que se insinuara que llevaba varios días sin bañarse. El momento se dio frente a otros participantes, lo que convirtió una situación privada en un instante televisivo lleno de incomodidad, risas nerviosas y reclamos.

Fue Nuja Amar, esposa de Adrián di Monte, quien lanzó la pregunta que nadie se atrevía a hacer abiertamente:

"¿Cuántos días llevas sin bañarte, Malito?” Nuja Amar

La escena no quedó ahí. La propia Laysha, su pareja dentro del programa, decidió comprobar por sí misma lo que ya sospechaba. Se acercó, lo olió y sin rodeos le dejó claro que la situación ya era insostenible para ella dentro de la convivencia diaria.

Lejos de negarlo o intentar salir del paso, Malito respondió con total naturalidad y hasta con cierto tono de broma, soltando una frase que ya circula entre seguidores del programa:

“Llevo tres días sin bañarme... ¿no ves mi pelo seboso”, dijo mientras se quitaba la gorra para mostrar su cabello.

¿Laysha ya no soporta a Malito? La crisis de pareja y las quejas por su higiene en “¿Apostarías por mí?”

La situación no es nueva para Laysha, quien ya había mostrado molestia por otros hábitos de Malito dentro de la casa. Uno de los más comentados es que suele dejar su ropa, incluidos calcetines, sobre la mesa del desayunador, un espacio compartido por todas las parejas.

Cada vez que se topa con estos detalles, ella no se queda callada. En uno de esos momentos, se le escucha decir con evidente fastidio:

“Es en serio, Malito. Te amo, pero no… ¡Hijo de la ‘#%$!, no vuelvas a poner eso ahí!” Laysha

Y no tardaron minutos para que su pareja lo mandara directo al baño vigilando que si se dirigiera en esa dirección.

“¡Ya báñate, ándale, pero ya!” Laysha

¿Malito realmente no se baña o todo es estrategia para generar polémica en el reality “¿Apostarías por mí?”?

Aquí es donde la historia da un giro interesante. Aunque Malito aseguró llevar tres días sin bañarse, Nuja Amar sembró la duda con otra declaración que cambió la percepción del momento. Ella comentó:

“Yo te he visto bañarte wey, que te metes porque Adrián me ha dicho ‘Malito se está bañando’ no vayas para alla”. Nuja

Este comentario abrió la puerta a otra posibilidad: que el tema de “no bañarse” sea parte de una dinámica, exageración o incluso estrategia de contenido para generar conversación dentro y fuera del reality “¿Apostarías por mí?”.

Además, hay un detalle clave en la producción del programa: el único lugar donde las cámaras no transmiten de forma constante es el baño y las regaderas. Las imágenes solo se activan cuando hay dos o más personas. Eso deja un margen perfecto para que ciertas situaciones no se vean completas y se presten a especulación.

¿Quiénes son Laysha y ‘el Malito’ en el reality ¿Apostarías por mí??

Laysha Zamora, de 25 años, nació en Texas y creció en un rancho en Monterrey. Se dio a conocer en programas locales y luego alcanzó mayor proyección al unirse a Enamorándonos, donde comenzó su romance con Malito. Desde hace años se dedica al mundo digital como influencer, enfocada en estilo de vida y contenido cercano a su comunidad, lo que la ha convertido en una figura fuerte dentro del reality ¿Apostarías por mí?. Para participar en el show, dejó su vida en Monterrey, reafirmando el compromiso con su relación y con su carrera en televisión.

Malito, cuyo nombre real es Nelson Cordero, es un joven puertorriqueño de 25 años que saltó a la fama tras su participación en Enamorándonos, donde su personalidad fuerte, directa y sin filtros llamó inmediatamente la atención del público. Se mudó a Orlando desde los 18 años y actualmente es empresario, combinando sus negocios con apariciones en redes sociales, especialmente en el contenido que comparte junto a Laysha.