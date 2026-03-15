Jayline Ojeda y Kenny Rodríguez captados en momento picante bajo las sábanas dentro de LCDLF 2026; VIDEO

La casa de los famosos Telemundo 2026 sigue dando de qué hablar. Y más allá de las tres celebridades que se han ido eliminadas a día de hoy, otras escenas han causado polémica en redes. Recientemente Jailyne Ojeda y Kenny Rodríguez protagonizaron un picante momento bajo las sábanas. ¿Olvidaron las cámaras?

El estreno de La casa de los famosos / Captura de pantalla

¿Quiénes han salido eliminados de La casa de los famosos Telemundo 2026, hasta la tercera semana?

La sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo ya comenzó a registrar sus primeras salidas, luego de varias semanas de convivencia, estrategias y nominaciones dentro del reality. Hasta el momento, tres celebridades han sido eliminadas por decisión del público.

La primera eliminada fue Zoé Bayona, quien abandonó la competencia durante la primera gala de expulsión. Su salida sorprendió a algunos seguidores del programa, pues apenas comenzaba a integrarse a la dinámica del juego, pero aún así fue de las más nominadas por sus compañeros.

En la segunda semana, la exreina de belleza Lupita Jones se convirtió en la siguiente participante en dejar la casa, luego de quedar nominada y no conseguir suficientes votos para permanecer en la competencia.

En la más reciente gala de eliminación, y contra todo pronóstico, Sergio Mayer se convirtió en el tercer habitante eliminado.

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La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Qué pasó con Jailyne Ojeda y Kenny Rodríguez en La casa de los famosos Telemundo 2026?

En redes sociales comenzó a difundirse un vídeo en el que aparecen Jailyne Ojeda y Kenny Rodríguez, habitantes actuales de La casa de los famosos, en el que se observa que están “mostrándose cariño”.

Lo peculiar de la grabación, para muchos, eran los gestos de Kenny, quien parecía pasar bien el momento. Fue poco lo que quedó a la imaginación de los televidentes e internautas, pues muchos aseguran que se trataba de un momento sumamente privado.

Aquí algunos de los comentarios:



“Al parecer le hizo un trabajito”,

"¿Y esa carita?” y,

“Y después va de coqueta con Fabio”.

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¿Quién es Jailyne Ojeda y cuál es su trayectoria?

Jailyne Ojeda Ochoa es una modelo, empresaria e influencer de redes sociales que se ha convertido en una de las figuras latinas más populares en plataformas digitales gracias a su contenido de estilo de vida, moda y fitness.

Además de su presencia en redes sociales, Jailyne ha participado en videos musicales de artistas del género regional mexicano y urbano.

La influencer también se convirtió en la primera líder en esta edición de La casa de los famosos.

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