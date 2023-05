Ella es Jailyne Ojeda, la supuesta novia de Peso Pluma, ¿a qué se dedica?

Hace unos días Jailyne Ojeda también facturó con Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, en una candente sesión de fotos

Tras el éxito de Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como ‘Peso Pluma’, sus seguidores han buscado saber todo lo posible de él y su vida privada, lo que ha llevado a chas de sus seguidoras a saber quién sería la mujer con quien comparte sus logros y fracasos.

Si bien, como tal esta información se desconoce, muchos internautas se han dado a la tarea de especular al respecto, surgiendo la idea de que la joven modelo a quien le canta en el video ‘Ella Baila sola’, Jailyne Ojeda sería la pareja de Peso Pluma; información que claramente no ha sido confirmada.

Jailyne Ojeda podría ser novia de Peso Pluma / Instagram: @pesopluma

¿A qué se dedica la supuesta pareja de Peso Pluma?

Aunque ni ella ni Peso Pluma comparten fotografías juntos en redes sociales, tras el éxito de ‘Ella Baila Sola’ muchos se han cuestionado quién es Jailyne Ojeda y de qué vive la joven influencer que cuenta con más de 14 millones de seguidores en Instagram.

Jailyne Ojeda es una modelo de la polémica plataforma OF, en donde sube contenido exclusivo para adultos, aunque eso no es todo, pues tiene interés en la moda, por lo que es embajadora e la marca de ropa estadounidense Fashion Nova, pero por si no fuera poco, también es empresaria de su marca de ropa Snatched by Jailyne, al igual que de Hair Growth by Jailyne para el cuidado del cabello.

Jailyne Ojeda es modelo y ha participado en otros videos de cantantes famosos / YouTube: DEL Records

Jailyne Ojeda factura con Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan

Hace unos días ambas famosas compartieron una serie de fotografías donde se dejaron ver muy sensuales en una sesión de fotos con caballos, para promocionar la marca de ropa de Jailyne. Mientras que la marca de cuidado para el cabello de la joven empresaria ha sido promocionada por Ana Bárbara.

Cabe destacar que Jailyne también ha facturado junto a celebridades como Alfredo Olivas, con quien apareció en el video Tus lágrimas.