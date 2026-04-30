Caso Carolina Flores: Así es el lugar en el que estaba escondida Érika “N”, ¿qué hacía ahí? FOTOS

La detención de Erika “N”, acusada del asesinato de Carolina Flores, una querida exreina de belleza, se confirmó hace unas horas. Tras su captura, comenzaron a circular imágenes del lugar en dónde fue encontrada y la ruta que trazó hasta dicho lugar. ¿Cómo era el sitio?

Carolina Flores / Redes sociales

¿Dónde y cuándo fue asesinada la modelo Carolina Flores?

El homicidio de la modelo mexicana Carolina Flores Gómez ocurrió el 15 de abril en la zona de Polanco, pero reportado a las autoridades hasta el día siguiente algo que se prestó a malas interpretaciones.

Tras el surgimiento de especulaciones, la presunta culpable fue señalada como la suegra, Érika “N”, ya que se difundió el vídeo en el que se observa a la víctima siendo asesinada con seis disparos.

En dicha grabación se escucha la “plática” entre Alejandro (esposo de Carolina) y Érika “N”, y sus palabras estremecieron las redes sociales:

El hijo le pregunta “¿ Qué hiciste, mamá ?”, mientras ella responde que la modelo la hizo enojar.

Alejandro, cuya reacción fue duramente cuestionada en redes sociales, replica: “¿ Qué te pasa? Es mi familia ”, a lo que Érika “N” concluye con una frase que ha causado indignación: “ La familia es mía, tú eras mío y ella te robó ”, finalizó.

Tras su captura, muchos se preguntan cómo es el lugar donde se escondió. Aquí te lo mostramos.

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¿Cómo era el lugar en el que Érika “N” se escondió tras asesinar a Carolina Flores?

Tras el crimen ocurrido en la colonia Polanco, Érika “N” huyó del país y se ocultó en un exclusivo departamento en El Hatillo, Caracas, Venezuela, donde finalmente fue localizada por autoridades internacionales.

El inmueble, según reportes, fue rentado a través de la plataforma Airbnb, lo que le permitió mantenerse oculta sin levantar sospechas inmediatas.

De acuerdo con información de la Fiscalía capitalina, la captura se logró gracias a la colaboración entre autoridades mexicanas, venezolanas y la Interpol, que emitió una ficha roja para su búsqueda.

La detención se concretó 15 días después del asesinato, generando un poco de alivio en redes sociales, ya que su captura era algo que muchos esperaban que se confirmara. Se presume que el papeleo para su extradición está en proceso para que pueda regresar a México y ser juzgada ante la ley.

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¿Érika “N” le quitó la vida a Carolina Flores por dinero?

En una entrevista para el canal de YouTube “Mafian”, tíos de Carolina Flores señalaron las posibles causas de su asesinato, dando un giro completo a las especulaciones y rumores que se han manejado durante los últimos días.

La familia reveló que el padre de Carolina Flores murió en un casino dentro de los Estados Unidos, luego de ser asfixiado por seguridad de dicho lugar. Como resultado de esto, recibió una indemnización millonaria, misma que “cobró” presuntamente en compañía de Érika “N”.

Los tíos no descartan que el crimen haya sido planeado por su suegra y esposo:

Para mí esto es plan con maña, de ambas partes, de Alejandro y de su mamá, para quedarse con eso (dinero). Ese dinero de por medio por ahí seguramente es otro motivo por el cual llegó Alejandro a ser cómplice. Javier Flores, tío de Carolina Flores

La teoría de ellos también se basa en la nula reacción de Alejandro (el esposo) ante el suceso, asegurando que se trató de algo en lo que estaban de acuerdo. ¿Tendrán la razón?

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