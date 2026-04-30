Muere Linda Porto, actriz del Cine de Oro mexicano y tía de la productora Carla Estrada; así lo anunciaron

La Época de Oro del Cine Mexicano pierde otra de sus figuras. La muerte de Linda Porto, actriz que dejó huella en el cine clásico y en la televisión, fue confirmada oficialmente y rápidamente generó reacciones entre la comunidad artística. Aunque su nombre no siempre encabezó carteles, su presencia fue constante y hoy su partida revive la nostalgia de una era que marcó al espectáculo nacional. Además de su trayectoria personal, Linda Porto formó parte de una familia profundamente ligada al medio, lo que vuelve su fallecimiento aún más significativo.

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¿Cómo se confirmó la muerte de Lina Guitrón Porto, la icónica actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano?

Muere Linda Guitrón Porto, conocida artísticamente como Linda Porto, actriz mexicana que formó parte de la etapa final del Cine de Oro mexicano y que también participó en proyectos televisivos de gran alcance.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer el 30 de abril de 2026 a través de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organismo encargado de representar y proteger los derechos de actores y cantantes en México. Fue la propia asociación quien confirmó públicamente la pérdida mediante un comunicado oficial en redes sociales.

En el mensaje, la ANDI expresó: “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Linda Porto”.

El anuncio fue acompañado de mensajes de respeto y condolencias, reconociendo su trayectoria y su aporte al cine y la televisión mexicana, marcando así el adiós definitivo a una intérprete de otra época.

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¿De qué murió Linda Porto, actriz del Cine de Oro mexicano, y enfrentó problemas de salud?

Hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales de la muerte de Linda Porto, ni se ha confirmado públicamente si la actriz enfrentaba algún problema de salud específico previo a su fallecimiento.

La ANDI no detalló las circunstancias de su muerte en su comunicado, limitándose a informar sobre el deceso y a rendirle homenaje como socia intérprete. Tampoco familiares cercanos han emitido declaraciones adicionales respecto a si la actriz padecía alguna enfermedad o atravesaba una condición médica delicada.

Cabe destacar que en los últimos años, Linda Porto se encontraba retirada de la vida pública y residía en La casa del actor, institución dedicada a brindar apoyo y cuidados a actores de generaciones pasadas, lo que sugiere que se encontraba en una etapa de resguardo y tranquilidad tras décadas dedicadas al espectáculo.

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¿Quién fue Linda Porto, actriz del Cine de Oro mexicano, y cuál fue su trayectoria artística?

Linda Porto fue una actriz, modelo y bailarina mexicana que desarrolló su carrera durante la etapa final de la Época de Oro del Cine Mexicano, periodo clave que consolidó la identidad cinematográfica del país y dio origen a películas hoy consideradas clásicos.

A lo largo de su trayectoria participó en diversas producciones cinematográficas como:



“Cada quien su vida”

“El proceso de las señoritas Vivanco”

“Concurso de belleza”

“El jinete de la muerte”

“Las nenas del amor” y

“El sinaloense”, entre otras.

Aunque en muchos casos interpretó personajes secundarios, su presencia en pantalla fue constante y formó parte de historias que retrataban la vida social, moral y urbana del México de mediados del siglo XX.

Su carrera coincidió con el cierre de una era cinematográfica, lo que convierte su trabajo en un registro valioso de la transición del cine clásico hacia nuevas narrativas y formatos.

¿Qué relación tenía Linda Porto con Carla Estrada y por qué su familia es clave en el espectáculo mexicano?

Además de su carrera individual, Linda Porto pertenecía a una familia con una fuerte conexión con el mundo del espectáculo. Era hermana de la actriz Maty Huitrón y tía de la productora Carla Estrada, una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana y responsable de múltiples telenovelas exitosas.

En televisión, Linda Porto también fue recordada por su participación en episodios del emblemático programa “Mujer, casos de la vida real”, producción que permitió que nuevas generaciones la identificaran, incluso sin haber visto sus películas del Cine de Oro.