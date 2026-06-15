¿Oliver Tree fue amenazado de muerte tras romper con Atlantic Records? La verdad del rumor viral

La muerte de Oliver Tree, el polémico y talentoso cantante estadounidense, amigo de Aaron Mercury de 32 años, sacudió al mundo del espectáculo este 14 de junio de 2026. Sin embargo, más allá del trágico accidente de helicópteros en Brasil, un rumor explosivo comenzó a circular en redes sociales: ¿había sido amenazado de muerte tras dejar Atlantic Records?

La historia se volvió viral en cuestión de horas, alimentando teorías, videos editados y versiones sin confirmar que apuntaban a una supuesta disputa peligrosa con su antigua disquera. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?. Te contamos la verdad detrás del escándalo que tiene a todos hablando.

¿Oliver Tree fue amenazado de muerte por Atlantic Records?

El nombre de Oliver Tree se volvió tendencia no solo por su muerte, sino por un rumor que afirmaba que el cantante habría recibido amenazas de muerte por parte de Atlantic Records tras su separación en abril de 2026.

Incluso, en redes se difundió un supuesto audio donde el intérprete de “Life goes on” decía:

“Me dijeron que cuidara mi espalda y que me arrepentiría de dejarlos. Solo quería algo mejor para mi carrera”. Supuestamente Oliver Tree

Además, publicaciones virales llevaron la historia más allá, asegurando teorías sobre contratos extraños, advertencias y hasta mensajes que insinuaban un peligro inminente para el artista.

Pero no hay evidencia real que confirme estas amenazas. El audio compartido no contiene dichas declaraciones de forma verificable, y el propio material original no respalda esas afirmaciones.

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¿Qué dijo realmente Oliver Tree sobre su conflicto con su disquera?

Lo que sí es verdad es que Oliver Tree tenía una relación tensa con Atlantic Records, situación que él mismo expuso públicamente semanas antes de su muerte.

El cantante denunció problemas serios dentro de la compañía, especialmente relacionados con el lanzamiento de su música. En sus propias palabras:

Oliver Tree “Acabo de enterarme de que mi álbum ya no saldrá. Love You Madly, Hate You Badly ha sido oficialmente cancelado, y me estoy separando de Atlantic Records. Detrás de cámaras, ha sido nada menos que una pesadilla. No tengo presupuesto de marketing para videos musicales, ni gasto en publicidad digital. Parece que a nadie realmente le importa dentro de la empresa.”

También expresó frustración por errores administrativos que afectaron directamente su carrera: “He hecho mucho dinero para Atlantic Records, y no parece que lo recuerden. No he recibido ningún apoyo. Olvidaron ingresar varias canciones al sistema, lo que significa que las canciones no salieron.”

Estas declaraciones reflejan una ruptura complicada, pero en ningún momento hablan de amenazas de muerte.

Aquí el audio original de Oliver Tree hablando de su disquera:

Oliver Tree's last video on the Internet is currently resurfacing and he revealed that he feels his life is in DANGER after he left his record label Atlantic Records 😳👀



"They told me to watch my back and that I will regret leaving them"

"I just wanted better for my career" pic.twitter.com/qPYYlXW3Vy — Obsrvate (@obsrvate) June 14, 2026

¿Cuál fue el último proyecto musical de Oliver Tree?

A pesar del altibajo que manifestó en el video contra su exdisquera, Oliver Tree seguía activo y enfocado en su carrera. Tras su salida de la disquera, el artista decidió tomar el control de su música y lanzar su material de forma independiente.

Su álbum “Love you Madly, hate you badly” fue finalmente publicado bajo su propio sello, Alien Boy Records, marcando una nueva etapa en su trayectoria.

Además, ya había anunciado una gira mundial que incluiría presentaciones en Europa, Asia y América, lo que confirmaba que, pese a los conflictos, su carrera seguía avanzando.

Oliver Tree no solo era cantante, también se desempeñaba como director, productor audiovisual, actor y humorista, consolidándose como una figura multifacética con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify.