Tras Mundial 2026 muere inesperadamente futbolista que fue campeón del mundo, lo despiden: “El más fuerte”

A solo semanas de que se supiera la muerte de Jayden Adams, futbolista sudafricano que jugó en el Estadio Ciudad de México durante inauguración, el deporte despide a otra fugura,

El mundo del fútbol está de luto tras confirmarse la muerte de un histórico futbolista, campeón del mundo, también considerado uno de los defensores más importantes en la historia del balompié. Te contamos de quién se trata.

Muere futbolista campeón del mundo / Canva

¿Quién es el exfutbolista campeón del mundo que murió recientemente?

Este viernes 31 de julio de 2026 se confirmó la muerte del exfutbolista italiano, Franco Baresi , quien tenía 66 años de edad, mediante un comunicado del club en el que jugó toda su vida: AC Milán.

Varios jugadores del país europeo lo despidieron, asegurando que su carrera fue todo un ejemplo para ellos:

Para un chico de mi edad, encontrarse en el campo contra campeones como él era algo increíble. Desde ese día tuve aún más claro qué significaba representar el futbol con clase, liderazgo y respeto. Adiós Franco. Descansa en paz. Gianluigi Buffon, portero italiano

Otras miles de reacciones inundaron las redes sociales, donde excompañeros, aficionados y organismos del futbol internacional, recordaron el legado del excapitán.

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Murió el exfutbolista Franco Baresi / Redes sociales

¿El fallecido futbolista, Franco Baresi, padecía una enfermedad?

De acuerdo con diversos reportes sobre su estado de salud, Franco Baresi fue diagnosticado con un nódulo pulmonar durante un chequeo médico de rutina realizado en agosto de 2025. Tras el hallazgo, el exfutbolista fue sometido a una intervención quirúrgica con el objetivo de tratar la lesión.

Aunque la operación se llevó a cabo con éxito, con el paso de los meses comenzaron a presentarse complicaciones respiratorias. La condición evolucionó hasta generar deficiencias pulmonares que terminaron agravando su cuadro clínico.

Finalmente, este 31 de julio se confirmó su fallecimiento, una noticia que rápidamente recorrió el mundo y generó múltiples muestras de cariño hacia quien durante casi dos décadas defendió la camiseta del Milan.

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Franco Baresi tenía problemas de salud / Redes sociales

¿Quién fue Franco Baresi y cuál su trayectoria en el futbol?

Nacido en 1960 en Italia, Franco Baresi ingresó a las fuerzas básicas del Milan apenas en 1974. Apenas cuatro años después debutó con el primer equipo cuando tenía 17 años.

Su liderazgo dentro del terreno de juego y su calidad técnica lo llevaron a convertirse en capitán con apenas 22 años. Desde entonces fue el líder de una generación dorada del conjunto.

Con la selección de Italia también escribió páginas memorables. Formó parte del plantel que conquistó la Copa del Mundo de España 1982, torneo en el que la escuadra italiana derrotó 3-1 a Alemania Federal en la gran final disputada en el estadio Santiago Bernabéu.

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