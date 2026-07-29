El Tri de luto: Anuncian repentina muerte de referente del rock mexicano, le dicen adiós con triste mensaje | FOTO

Tras la muerte de la madre de la influencer Sol León, el mundo artístico se viste de luto ante el fallecimiento de Javier Martín del Campo Muriel, mejor conocido como ‘Javis’, un rockero mexicano. Fue justamente el grupo ‘El Tri’ el encargado de compartir la noticia en redes sociales. Te contamos los detalles.

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Javier ‘Javis’ Martín del Campo Muriel, músico mexicano, murió / Redes sociales

Así fue como el grupo ‘El Tri’ anunció la muerte de ‘Javis’

A través de una publicación en su página oficial, el grupo ‘El Tri’ confirmó el fallecimiento de ‘Javis’ durante la noche del pasado martes 28 de julio. Acompañaron el post de una imagen del hoy occiso y un emotivo mensaje de despedida que decía:

“Que encuentres paz en este último viaje y que la música te acompañe hasta el infinito. Tu legado seguirá sonando en cada guitarra, en cada canción y en cada corazón que vibró contigo. Descanse en paz, Javier Martín del Campo Muriel ‘Javis’”.

Dichas palabras fueron reposteadas por Alex Lora, vocalista de la agrupación. El cantante tampoco quiso dar mayores detalles sobre este tema.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del deceso. Se reveló que el último adiós se le dará este miércoles 29 de julio, en una funeraria de Guadalajara, Jalisco.

En tanto que los fans de ‘Javis’, quien era el líder de la banda ‘La revolución de Emiliano Zapata’, han utilizado sus plataformas para solidarizarse con los allegados al músico y desearles todo lo mejor en su luto.

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¿Cuáles fueron las últimas palabras de ‘Javis’, líder de ‘La revolución de Emiliano Zapata’?

‘Javis’ no era muy activo en sus redes sociales. Su última publicación en Facebook data de finales de marzo. Dicho post muestra un video de su banda musical junto a un mensaje que, para muchos, cobra más relevancia con su muerte.

“Viva la vida”. ‘Javis’

Si bien no fue un discurso largo, los fans lo interpretaron como la percepción que el hoy occiso tenía sobre la vida, es decir, de manera positiva. Algunos allegados a él lo describen como una persona alegre y apasionada por la música.

Su agrupación ‘La revolución de Emiliano Zapata’ también hizo uso de las redes sociales para dedicarle unas palabras de despedida. Tampoco mencionaron las causas del deceso.

“Su amor, su ejemplo, su música y su espíritu libre vivirán por siempre en nuestros corazones… Tu luz y tu legado seguirán guiándonos siempre”, expresaron.

Las últimas palabras de Javier ‘Javis’ Martín del Campo Muriel / Redes sociales

¿Quién era el músico Javier Martín del Campo Muriel?

Javier Martín del Campo Muriel, también conocido como ‘Javis’, fue un músico de rock mexicano originario de San Luis Potosí. Con el tiempo, se trasladaría a Guadalajara, donde fundó la agrupación ‘La revolución de Emiliano Zapata’ a finales de los años 60.

Algunos de sus éxitos más conocidos son:

Mi forma de ser

Cómo te extraño

Nasty Sex

Sobre su vida personal, se desconoce si estaba casado o tenía hijos. En sus plataformas, solo se limitaba a compartir cosas relacionadas con su trabajo.

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