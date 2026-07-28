Osamu, padre del fallecido Mauro Menéndez, revela que le guarda resentimiento y no irá al funeral: ¿Por qué?

La muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, sigue generando conmoción. A poco más de una semana del fallecimiento del DJ de 32 años, su padre, Osamu Menéndez, rompió el silencio y habló del dolor que enfrenta, así como del resentimiento que aún siente hacia su hijo. ¿Por qué?

Él es Mauro Menéndez, primer hijo de Aylín Mujica / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuándo murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

De acuerdo con la información de la propia familia, Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica, murió la noche del 16 de julio en Barbados. El DJ había viajado a ese destino caribeño acompañado de su pareja y varios amigos para presenciar un encuentro de béisbol.

Las últimas imágenes del también conocido como “Maahez” fueron compartidas por la propia Aylín Mujica a través de sus redes sociales, donde mostró a su hijo disfrutando de un día de playa junto a sus acompañantes.

Asimismo, trascendió que la actriz interrumpió temporalmente las grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP (que posteriormente retomó), que se realizan en Colombia, para viajar a Barbados y llevar a cabo el reconocimiento e identificación del cuerpo de su hijo.

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Aylín Mujica publica últimos momentos con vida de su hijo / IG: aylinmujic

¿Por qué Osamu Menéndez, padre del fallecido Mauro, no irá al funeral de su hijo?

Durante una conversación con el programa La trastienda, de Erwin Pérez, Osamu Menéndez, padre del fallecido Mauro Menéndez, compartió detalles de los últimos días con vida de Mauro.

Pero lo que causó más controversia fue cuando reveló que no irá al funeral de su hijo, sobre todo porque está “molesto” con él, ya que acepta que no se cuidó lo suficiente:

Sí tengo enojo con él por la irresponsabilidad de no haberse cuidado y no haberse quedado haciendo reposo, claro que sí estoy enojado con él. Fue lo que le dije el día que lo vi en la morgue, le dije que por qué hizo eso, que por qué fue tan irresponsable, por qué nos dejó. Osamu Mendénez

Asimismo, reconoció que uno de los mayores remordimientos que carga es no haber estado presente cuando Mauro decidió abordar el avión, pues está convencido de que habría intentado detenerlo.

Por otro lado, Osamu aseguró que no estará en el funeral de su hijo, no dijo que fuera por el mismo “rencor” o “remordimiento”, si no porque está pasando por un dolor inmenso:

Yo no quiero participar ya en nada de eso, no creo ir (…) duele mucho y tengo que entender que tuve un hijo maravilloso. Osamu Menéndez

Pese al resentimiento que aún experimenta, aseguró que recuerda a su hijo como un joven alegre, lleno de energía y que creció rodeado del cariño tanto de él como de Aylín Mujica.

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¿Qué harán con el cuerpo de Osamu Menéndez?

Durante la misma entrevista, Osamu Menéndez afirmó que su hijo Mauro mencionó que, si moría joven, quería que sus cenizas se arrojaran al mar:

El decía que si se moría joven quería que lo hicieran cenizas y al mar. Eso es lo que va a hacer Aylín, yo creo que yo no voy a tener el valor de hacerlo. Yo no sé cuándo, porque no quiero saber, yo ya me despedí de él. Osamu Menéndez

Osamu Menéndez dejó en claro que no quiere formar parte de este tipo de ceremonias, y afirmó que Mauro creció rodeado del amor de su padre, su madre y todos lo que lo quisieron.

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